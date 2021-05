Hessen-Inzidenz stagniert : Shoppen ohne Testpflicht hier, hoffnungsfrohe Wirte dort

Erleichtert: Modehändler Jochen Ruths darf in Friedberg wieder Kunden fast einfach so empfangen. Nur eine medizinische Maske ist noch Pflicht Bild: Sandra Schildwächter

Einfach wieder nach Herzenslust shoppen gehen: Das ist seit diesem Freitag in der Wetterau wieder möglich. Auch Modehändler wie Jochen Ruths aus Friedberg, der dem Handelsverband Hessen vorsteht und seit Wochen mit der Politik um mehr Mut zu Lockerungen gerungen hat, können wieder fast normal ihrem Geschäft nachgehen. Nur fast – denn wie im Supermarkt muss eine Maske getragen werden. Allerdings muss die Kundschaft keinen aktuellen negativen Schnelltest mehr vorlegen, er wird nur noch empfohlen.

Von Montag an können auch die Bürger im Kreis Darmstadt-Dieburg diese Freiheiten wieder genießen und wenn nichts dazwischen kommt, auch die Menschen im Hochtaunus. Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz wie in den vergangenen Tagen unter 50, gilt von Montag an die zweite Stufe des hessischen Stufenplans. Dann dürfen die Wirte auch in ihren Lokalen wieder Gäste bedienen, aber nur unter strengen Regeln: Ein aktueller negativer Schnelltest und Abstand bleiben Pflicht, ebenso die Maske auf Weg vom Eingang zum Tisch.

Das Land lockert seine Corona-Vorgaben stufenweise und rät weiter zur Vorsicht: Nach einem stetigen Rückgang stagniert die Inzidenz als zentrale Kennziffer derzeit. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) beträgt sie gut 75. Nur Thüringen, Sachsen und Baden-Württemberg weisen mehr binnen Wochenfrist verzeichnete neue Fälle auf als Hessen. Der Bund kommt im Durchschnitt auf 67. Das sind immer noch zwei Punkte mehr als am Tag des Lockdown-Beschlusses Anfang März. Das RKI meldet 653 Neuinfektionen für Hessen nach 1015 vor einer Woche. Seit Beginn der Pandemie haben sich 282.450 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 15.800 gelten als noch nicht als genesen.

In Frankfurt bereiten sich viele Wirte darauf vor, ihre Außengastronomie wieder zu öffnen. An diesem Samstag dürfte die Stadt den fünften Tag in Folge unter der Inzidenzmarke 100 liegen; am Freitag stand der Wert 81 zu Buche. In der Folge dürfte die Bundes-Notbremse in der Mainmetropole nicht mehr greifen, die nächtliche Ausgangssperre wäre wie schon in Darmstadt von Montag an Geschichte, anders als etwa in Offenbach oder Wiesbaden. Denn in diesen beiden Städten rangiert die Inzidenz weiter klar über 100. Auch wird Frankfurt dann seine Museen und den Zoo etwa wieder öffnen, wie sie angekündigt hat.

„Außer-Haus-Verkauf reicht nur zum Überleben“

In der Wetterau dagegen empfangen viele Wirte schon seit Montag wieder draußen Kundschaft mit negativem Schnelltest. Dies ist etwa für den Chef der Osteria Conte in Butzbach ein wichtiger Fortschritt: „Wir haben zwar auch außer Haus verkauft, aber das reicht auf die Dauer nicht zum Überleben. Und da macht das Arbeiten auch keinen Spaß.“ Im Main-Taunus-Kreis, an der Bergstraße, im Kreis Gießen und im Odenwald dürfen Gaststätten von diesem Samstag draußen wieder bedienen, Kreis Groß-Gerau und im Main-Kinzig-Kreis von Sonntag an. Es gelten nun auch die weiteren Regeln nach Stufe 1 des Landes. So können Hotels und Campingplätze unter Auflagen öffnen.

Die Lockerungen der Stufe zwei werden in der nächsten Woche voraussichtlich auch im Hochtaunuskreis greifen. Er lag am Freitag mit einer Inzidenz von 47,3 den dritten Tag in Folge unter dem Wert von 50. Bleibt es dabei, gelten nach Angaben der Kreisverwaltung von Pfingstmontag an die weniger strengen Regeln. Schulklassen kehren dann zum Präsenzunterricht zurück. Zwei Hausstände dürfen sich treffen, ohne die Köpfe zählen zu müssen. Bis zu zehn Personen über 14 Jahren können sich unabhängig vom Hausstand ebenso versammeln, plus Durchgeimpfte und Genesene. Öffentliche Trinkgelage sind aber weiter tabu.

Mehr zum Thema 1/

39,4 Prozent der Hessen mit erster Impfung

Derweil zeigt die Impfoffensive des Landes mittlerweile Erfolg, zumindest bei der Erstimpfquote: 39,4 Prozent der Menschen in Hessen haben eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das sind 0,2 Prozentpunkte mehr als der Durchschnitt im Bund. Hessen hat also deutlich aufgeholt. Spitzenreiter ist das Saarland mit 43,4; Rheinland-Pfalz kommt auf 36,6. Bei den vollständig Geimpften hinkt Hessen dem Mittelwert im Bund aber hinterher. Hessen kommt auf 11,6 Prozent, das sind 1,5 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt.

Die Gemeinschaftspraxis von Ansgar Schultheis in Bad Vilbel bietet regelmäßig Impftage ohne Anmeldung an. Den Anfang macht er am nächsten Samstag, 29. Mai, mit einer Impfung mit dem Produkt von AstraZeneca. Interessierte benötigen ihren Impfausweis, die Krankenkassenkarte, den unterschriebenen Einwilligungsbogen sowie die unterschriebene Aufklärungsinformation, die es auf der Homepage der Praxis zum Download gibt. Am Tag selbst kann man dann ohne vorige Anmeldung zur Praxis kommen. Ab 9 Uhr werden Wartemarken ausgegeben, geimpft wird von 10 bis 15 Uhr.