Corona-Kennwert nahe an 100 : Weitere Städte und Kreise gegen mehr Unterricht in der Schule

Durchweg unerfreuliche Nachrichten zum Corona-Infektionsgeschehen in Hessen kommen aus dem Robert-Koch-Institut in Berlin. Das RKI meldet sowohl mehr über Nacht verzeichnete positive Covid-19-Tests als vor einer Woche als auch mehr weitere Tote in Zusammenhang mit der Pandemie. Zudem nähert sich die Inzidenz rasch der Marke 100. Das Institut weist fast 30 binnen Wochenfrist bestätigte Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern mehr aus als vor zwei Wochen. Sieben der 21 Landkreise sowie Frankfurt und Offenbach erscheinen auf der RKI-Landkarte rot. Besonders im Landkreis Offenbach ist die Inzidenz nach oben geschossen. Nur Darmstadt und der Schwalm-Eder-Kreis sind orange eingefärbt mit einem Kennwert unter 50; der Vogelsberg liegt nun leicht darüber.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Angesichts dessen sperren sich zunehmend Schulträger gegen die Linie des Landes, den Präsenzunterricht zum Monatsende hin auszuweiten. Nach Stadt und Kreis Offenbach haben nun auch Hanau und der Main-Kinzig-Kreis, der Kreis Groß-Gerau sowie Fulda abgesagt; sie gehören zu den Regionen mit einer hohen Inzidenz. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat am Dienstag im Landtag den Beschluss der Landesregierung verteidigt, die Schüler ab der siebten Klasse bereits vor den Osterferien mit Präsenztagen wieder auf den Wechselunterricht in der Schule von Mitte April an vorzubereiten.

Noch positiv hat sich zuletzt die Impfquote entwickelt, wobei unklar ist, wann sich der Stopp von Astra-Zeneca in der Statistik niederschlägt. Trotz der deutlichen Zunahme der Fälle in den vergangenen zwei Wochen stagniert die Zahl der Corona-Kranken auf den Intensivstationen der hessischen Kliniken.

Das RKI meldet für Hessen nach der üblichen, von Meldeverzug aus Laboren und Gesundheitsämtern verursachten „Delle“ 1174 neue Fälle, einen auffallend hohen Wert im Vergleich zu den Wochen seit Jahresbeginn. Vor einer Woche hatte es zum Mittwoch 857 neue Fälle verzeichnet und sieben Tage zuvor 831 gemeldet. Die Inzidenz ist binnen 14 Tagen von 65 auf 93,4 gestiegen. Mittlerweile liegen die seit Beginn der Pandemie vor gut einem Jahr bestätigten Infektionen jenseits der Marke 200.000.

Nachdem sie kurzzeitig auf Bundesniveau gelegen hatte, liegt die hessische Inzidenz über dem Durchschnitt in Deutschland. Dieser beträgt 86,2. Die für Hessen berichteten Neuinfektionen entsprechen 8,7 Prozent der neuen Fälle im Bund, während das Bundesland nur acht Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht. 35 weitere Tote in Zusammenhang mit der Pandemie sind sogar 14 Prozent der neuen Todesfälle im Bund. 6094 Personen in Hessen sind an oder mit Covid-19 gestorben, wie die RKI-Statistik ergibt.

Offenbach weiter Hotspot

Auf der Corona-Landkarte erscheinen vor allem die mittelhessischen Landkreise Gießen, Lahn-Dill und Marburg-Biedenkopf sowie der Frankfurter Raum rot. Landesweit liegt Offenbach weiter vorne mit 167,3 nach 94 vor zwei Wochen, gefolgt vom Lahn-Dill-Kreis (148 nach 118) und dem Landkreis Offenbach (130 nach 56). Auch die Inzidenz in Hessens größter Stadt Frankfurt stieg weiter an und zwar auf 105,8 nach 77 vor 14 Tagen. Frankfurt will dennoch zumindest in dieser Woche keine Lockerungen zurücknehmen: „Zoos, Museen und Buchläden bleiben erst einmal offen, diese haben ja auch gutes Hygiene-Konzept“, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsdezernats.