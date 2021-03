Hessen bei Impfquoten hinten : Offenbach und Frankfurt weit weg von „neuer 50“

Hier geht noch was: Impfzentrum in Bad Homburg Bild: Lucas Bäuml

Gemischte Nachrichten zum Corona-Infektionsgeschehen liegen für Hessen zum Wochenbeginn vor. Fast 50 neue positive Corona-Tests mehr als vor einer Woche weist das Robert-Koch-Institut für Hessen auf. Andererseits meldet es nur einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie, während im Bund insgesamt 60 weitere Tote zu Buche stehen. Die Gießener Infektiologin Susanne Herold hat in einem Interview die Impfungen als wichtigste Waffe im Kampf gegen die Pandemie bezeichnet, allerdings liegt Hessen sowohl bei den Erst- als auch den Zweitimpfungen im Ländervergleich hinten.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Die Inzidenz als zentrale Kennziffer steigt auch in Hessen weiter. Sie rangiert knapp unter jener im Bund, liegt aber mehr als fünf Punkte höher als vor einer Woche und weit über der „neuen 50“. Die bisher letzte Runde von Kanzlerin und Länderchefs hatte 35 neue Fälle unter 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen als Schwellenwert benannt, um Corona-Regeln zu regeln. Nach dem Eskalationskonzept des Landes war monatelang die 50 der kritische Wert, um die Regeln zu verschärfen.

Dessen ungeachtet hat Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gemeinsam mit Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Die Grünen) einen Lockerungsplan vorgestellt. Schon seit Mitternacht dürfen Friseure wieder Kunden bedienen. Angesichts der vielstimmigen Kritik am langsamen Fortgang der Impfungen in Hessen tritt Bouffier nun auch für eine Lockerung der Impfreihenfolge ein, zumal etwa Impfstoff von Astra-Zeneca auf Halde liegt.

Kassel weiter unter Inzidenz 30, Offenbach bei fast 100

Nach 195 neuen Fällen vor einer Woche meldet das RKI nun 243. Dabei ist aber die übliche „Montagsdelle“ zu beachten, die im Meldeverzug seitens der Labore und Gesundheitsämter gründet. Das zeigt auch der Vergleich zum Wochenende: Zum Samstag waren noch 780 weitere Neuinfektionen bekannt geworden und zum Sonntag fast 600. Die Inzidenz ist von gut 59 vor sieben Tagen auf 65,5 geklettert. Alles in allem sind seit Beginn der Pandemie gut 188.600 Fälle bekannt geworden. Rund 9400 Fälle gelten als nicht ausgestanden. Durch den weiteren Todesfall sind nunmehr 5825 Tote offiziell bekannt geworden.

Bei der Inzidenz hat in Hessen die Stadt Kassel die Nase vorn, sie bleibt dort unter 30, war aber schon einmal niedriger. Knapp über 30 liegt sie nun im Kreis Kassel. Orange eingefärbt sind auch der Schwalm-Eder-Kreis und der Vogelsberg sowie Rheingau-Taunus und der Main-Taunus mit Werten unter 50. In Rhein-Main weisen Mainz und der Kreis Mainz-Bingen die niedrigsten Inzidenzen auf, wobei die Stadt bei gut 27 ist und der Kreis knapp über 40. Frankfurt kommt dagegen auf einen Wert von fast 75 nach 54 vor einer Woche, der Main-Kinzig-Kreis mit Hanau auf 82,5 nach 93 und Offenbach auf 98,2 nach 61. Den höchsten Wert in Hessen weist laut RKI der Lahn-Dill-Kreis auf mit 98,3.

Rheinland-Pfalz bei Impfquoten vorne, Hessen hinten

Bis Sonntagabend wurden fast 427.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft nach 390.000 bis Freitagabend, darunter sind 290.000 Erstimpfungen; für gut 22.500 davon ist das Produkt von Astra-Zeneca zum Einsatz gekommen und damit mehr als doppelt so viele wie bis Freitagabend. Zehntausende Dosen dieses Produkts liegen aber noch bereit. Die Quote bei den Erstimpfungen beträgt 4,6. Das bezieht sich prozentual auf die hessische Bevölkerung. Nur Brandenburg mit 4,1 und Sachsen-Anhalt mit 4,4 scheiden schlechter ab. Vorne liegt nach einem Spurt nun Thüringen mit 5,6 vor Bayern mit 5,5 und Hamburg mit 5,4, Rheinland-Pfalz kommt auf 5,0. Der bundesweite Durchschnitt beträgt 4,9 Prozent.

Bei den Zweitimpfungen liegt Hessen mit 2,2 vor Niedersachsen mit am Tabellenende, Rheinland-Pfalz führt mit 3,4 Prozent – der Mittelwert im Bund liegt bei 2,5. Für Thüringen weist das RKI eine 2,7 aus. In den 28 Impfzentren wären bei Auslastung insgesamt bis zu 50.000 Corona-Impfungen am Tag möglich. Die höchste Zahl der Impfungen jedoch mit der zur Verfügung stehenden Impfstoffmenge und der sich daran orientierenden Vergabe der Termine für eine Schutzimpfung ab, teilte das Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit.

3251 von 5800 Toten entfallen auf Altenheime

Am Freitag hatte Sozialminister Kai Klose (Die Grünen) auf eine Anfrage der FDP im Landtag bestätigt, dass bisher die meisten Toten im Zusammenhang mit Covid-19 in Altenheimen zu beklagen sind. „Seit Beginn der Pandemie wurden 2600 Todesfälle von mit Sars-CoV-2 infizierten Bewohnerinnen und Bewohnern gemeldet“ – bei alles in allem 4257 Todesfällen, heißt es mit Stand 21. Januar in seiner Antwort. Dies bestätigt Angaben, die das Gießener Regierungspräsidium schon Anfang Februar auf Anfrage der F.A.Z. gemacht hatte, allerdings weichen die Zahlen voneinander ab. Seinerzeit hieß es, 2278 Altenheimbewohner seien bis einschließlich 27. Januar an oder mit Covid-19 gestorben. Die Behörde hatte zu diesem Zeitpunkt insgesamt 4733 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie registriert.

„Aktuell ist eine eindeutige und, was noch wichtiger ist, stabile Entspannung des Infektionsgeschehens in den Alten- und Pflegeeinrichtungen zu verzeichnen“, verlautet aus Wiesbaden. Die Zahl der an oder mit Covid-19 verstorbenen Bewohnerinnen und Bewohner sei im Februar um mehr als 50 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken, die Zahl der derzeit infizierten Senioren in Heimen sei von mehr als 3000 Anfang Januar auf 559 gesunken (Stand 25. Februar). Klose verweist auf Impfungen, konsequente Beachtung der Hygieneregeln und flankierende Tests. Wie das Regierungspräsidium Gießen der F.A.Z. am Freitag mitteilte, sind bisher 3251 Bewohnerinnen und Bewohner in Senioren- und Behindertenheimen an oder mit Covid-19 gestorben.