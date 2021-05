Hessen-Inzidenz sinkt auf 129 : Mehrere Landkreise vor Ende der Ausgangssperre

Aufgezogen: Die Quote der Erstimpfungen in Hessen liegt bei rund 31 Prozent und weiter unter dem Mittel im Bund Bild: dpa

Zum Wochenschluss kommen abermals tendenziell erfreuliche Nachrichten zum Corona-Infektionsgeschehen in Hessen. Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut wieder weniger über Nacht bestätigte Neuinfektionen gemeldet als vor sieben Tagen. Die Inzidenz als zentrale Kennziffer fällt weiter. Allerdings verzeichnet das RKI für das zentral gelegene Bundesland immer noch mehr binnen Wochenfrist eingelaufene neue Fälle unter 100.000 Einwohnern als im Durchschnitt auf Bundesebene. Nur in Thüringen, Sachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ist die Inzidenz höher. Sachsen-Anhalt liegt auf einer Linie mit Hessen.

Infolge des sich allgemein abkühlenden Infektionsgeschehens liegen nun drei Landkreise seit einigen Tagen unter der Marke 100, die nächtliche Ausgangssperren bedingt. Wird dieser Schwellenwert an fünf Tagen nacheinander wieder unterschritten, kann diese Einschränkung wieder aufgehoben werden und die Menschen haben mehr Freiheit. Darauf dürfen die Bewohner von Wetterau, Vogelsberg und Hochtaunus hoffen, links des Rheins trifft das für den rund um die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz liegenden Landkreis Mainz-Bingen ebenfalls zu. Einen längeren Weg dorthin dürfte umgekehrt vor allem Offenbach vor sich haben. In der Nachbarstadt von Frankfurt bewegt sich die Kennziffer hartnäckig über 200. In den Kreisen Fulda und Limburg-Weilburg sowie in Kassel, das vor Wochen und vor einer „Querdenker“-Demonstration schon unter der Marke 20 rangierte, liegt die Kennziffer kaum tiefer.

13 Landkreise sowie Darmstadt, Frankfurt, Wiesbaden und auch Mainz weisen eine Inzidenz unter 150 auf. In solchen Fällen ist im Handel „Click and Meet“ erlaubt. Ansonsten gilt nur „Click and collect“. Unter 165 ist zudem Präsenzunterricht an Schulen erlaubt. Das ist, sofern es bei der Tendenz bleibt, auch im Lahn-Dill-Kreis möglich, der auf 158 kommt.

Weitere 1336 Menschen in Hessen haben sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag (Stand 3.11 Uhr) hervor. Die Zahl der Neuansteckungen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner (Inzidenz) geht demnach weiter zurück und lag landesweit bei 128,6 nach 133,3 am Vortag. Im Wochenvergleich ist die Zahl der Infizierten dennoch angestiegen. Am 30. April hatte das RKI 967 Fälle gemeldet.

Im Zusammenhang sind laut RKI weitere 19 Menschen mit dem Virus gestorben, seit Beginn der Pandemie starben insgesamt 7026 Patienten. Hessenweit wurden mittlerweile insgesamt 270.669 Corona-Infektionen gemeldet.

Höchste Inzidenz in Offenbach

Die höchste Inzidenz weist weiterhin die Stadt Offenbach mit 234,1 auf. Danach folgt der Odenwaldkreis mit 186,1. Den niedrigsten Wert zeigt der Hochtaunuskreis mit 82,7 auf. Unter dem Wert von 100 liegen auch der Wetteraukreis (84,0) und der Vogelsbergkreis (90,9).

1751 Intensivbetten in Hessen sind laut DIVI-Intensivregister am Freitagmorgen belegt, davon 427 von aktuellen Covid-Fällen. Rund die Hälfte von ihnen wird invasiv beatmet. Frei sind noch 209 Betten, 86 von ihnen sind spezifisch für Corona-Patienten vorgesehen.

Knapp 31 Prozent der Hessen mit erster Impfung

Bei der Erstimpfquote lässt Hessen nach einem Zwischenspurt mittlerweile eine Handvoll Länder hinter sich, darunter Schleswig-Holstein und den Nachbarn Thüringen. 30,8 Prozent der Menschen in Hessen haben laut RKI die erste vorbeugende Spritze gegen das Coronavirus bekommen. Das sind 1,94 Millionen. Der Durchschnitt im Bund beträgt aber 31,5 Prozent. Spitzenreiter ist jetzt das Saarland mit 35,4. Auch bei den durchgeimpften Personen hinkt Hessen dem Mittelwert im Bund hinterher. Hessen kommt auf 8,1 Prozent, das sind sieben Zehntel unter dem Durchschnitt nach drei Zehntel zur Wochenmitte. Die Schere öffnet sich also wieder.