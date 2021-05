Vielerorts mehr Freiheiten : Auch Darmstadt vor Ende der nächtlichen Ausgangssperre

Shoppen mit Termin und Test: Auch in Gießen wird von Mittwoch an wieder „Click and Meet“ möglich sein Bild: Rainer Wohlfahrt

Tendenziell, aber nicht durchweg erfreuliche Nachrichten zum Infektionsgeschehen in Hessen gibt es am Dienstag. Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 40 neue Fälle mehr gemeldet als vor einer Woche. Andererseits sind elf Tote weniger gemeldet worden als am vergangenen Dienstag. Auch geht das RKI von deutlich weniger aktiven Fällen aus als noch vor wenigen Tagen. An einer Reihe von Orten bereiten sich derweil die Menschen auf mehr Freiheiten vor. Bei der Erstimpfung macht Hessen merkliche Fortschritte.

Thorsten Winter (thwi.), Rhein-Main-Zeitung Folgen Ich folge



In Wiesbaden und im Landkreis Gießen werden Händler und Kunden wieder von Mittwoch an vom „Click and Meet“ profitieren können. Etwa in Frankfurt kehren Schulen erstmals nach fünf Monaten zum Wechselunterricht zurück. Der Rutsch unter die Inzidenzmarke 165 macht es möglich. Im Hochtaunuskreis und im Vogelsbergkreis fällt, wie bereits an dieser Stelle am Wochenende berichtet, die Ausgangssperre. In der Wetterau können sich die Menschen schon seit Montag auch nachts wieder frei bewegen. Die Stadt Darmstadt liegt laut RKI den vierten Tag in Folge unter der dafür entscheidenden Inzidenzmarke 100 und steuert ebenfalls auf ein Ende der Ausgangssperre zu. Diese Kennziffer steht für die binnen Wochenfrist verzeichneten neuen Fälle unter 100.000 Einwohnern.

Das RKI meldet 423 neue positive PCR-Tests nach 387 vor einer Woche. Dabei ist zu bedenken: Die Zahlen am Dienstag stehen wie jene am Montag stets unter dem Einfluss des Meldeverzugs seitens der Testlabore, da am Wochenende nicht alle Ämter arbeiten und Daten deshalb verzögert einlaufen. So kommt es regelmäßig zu einer Delle. Aussagekräftiger sind die Zahlen vom Mittwoch und den folgenden Tagen.

Dessen ungeachtet haben sich bisher offiziell 273.775 Menschen in Hessen mit dem Coronavirus infiziert, das sind gut vier Prozent der Landesbevölkerung. Rund 20.700 Fälle sind noch aktiv, also nicht ausgestanden, wie das RKI schätzt. Das sind demnach etwa 1300 weniger als am Montag.

Hessen-Inzidenz weiter höher als im Bund

Die Landes-Inzidenz beträgt 119,6 nach 146,3 vor einer Woche. Der Bund kommt auf 115. Auch am Dienstag weisen laut RKI nur fünf Bundesländer eine höhere Inzidenz als Hessen auf: Thüringen, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Am besten steht Schleswig-Holstein da mit 50. Rheinland-Pfalz kommt auf 98. Auch ist die zentrale Kennziffer in Hessen nach wie vor viel zu weit weg von wirklich beruhigenden Zonen (siehe auch Kasten unten). Nicht zuletzt bleibt das zentral gelegene Bundesland beim Impferfolg unter dem Durchschnitt in Deutschland.

Mehr zum Thema 1/

Hotspot ist weiter Offenbach. Allerdings kühlt sich das Infektionsgeschehen auch dort ab, wie der Rutsch unter die Inzidenzmarke 200 zeigt. Offenbach kommt nun auf 197, der Nachbar Frankfurt auf 132, das linkshreinisch gelegene Mainz in Rheinland-Pfalz auf 136. Am besten steht der Hochtaunus mit knapp 80 da, gefolgt von der Wetterau mit gut 80 und dem Vogelsberg mit 83. Darmstadt kommt nach einem leichten Anstieg auf knapp 89, der Kreis Darmstadt-Dieburg auf gut 84. Details zu den geltenden Regeln in den einzelnen Regionen finden sich hier.

18 weitere Tote meldet das RKI nach 29 vor einer Woche. Offiziell sind bisher 7073 Menschen in Hessen an oder mit Covid-19 gestorben. Am Montag war erstmals seit langem kein einziger Toter gemeldet worden.

Fast ein Drittel der Hessen mit erster Impfung

Bei der Erstimpfquote lässt Hessen nach einem Zwischenspurt mittlerweile ein gutes halbes Dutzend Länder hinter sich, darunter Schleswig-Holstein und den Nachbarn Thüringen. 32,6 Prozent der Menschen in Hessen haben laut RKI die erste vorbeugende Spritze gegen das Coronavirus bekommen. Das sind 2,048 Millionen. Der Durchschnitt im Bund beträgt 32,8 Prozent. Spitzenreiter ist jetzt das Saarland mit 36,9; Rheinland-Pfalz kommt auf 31,4. Auch bei den vollständig Geimpften hinkt Hessen dem Mittelwert im Bund hinterher. Hessen kommt auf 8,5 Prozent, das sind neun Zehntel unter dem Durchschnitt nach drei Zehntel vor knapp einer Woche.