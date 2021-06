Corona in Hessen : Kommt bald Stufe 3?

Mehr als ein Jahr ist es her, dass die Kanzlerin genervt von „Öffnungsdiskussionsorgien“ sprach. Viele Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten scharrten mit den Hufen, um dem eigenen Bundesland einen möglichst unbeschwerten Frühling zu verschaffen. Das war Ende April 2020, in Hessen lag die Inzidenz bei 15. Aus heutiger Sicht immer noch ein Traumwert, ist er derzeit doch gut doppelt so hoch. Aber der Trend entwickelte sich damals nach oben, daher war Angela Merkel besorgt.

Helmut Schwan Ressortleiter des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge

Heute ist der Trend fast jedermanns Freund, weil die Kurven der Neuinfektionen so drastisch abgesackt sind. Es gibt Anzeichen, dass, den Optimismus und die Aufbruchsstimmung aufnehmend, schon in der nächsten Woche die nächste „Corona-Runde“ in der Hauptstadt sogar weitere Lockerungsstufen beschließen wird. Als nächster magischer Wert gilt die Inzidenz von 35, wenn die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner fünf Tage unter diesem Schwellenwert liegt. Es könnte für Städte und Kreise, die die Kriterien erfüllen, auf weitere Erleichterungen für Handel, Gastronomie und Kultur hinauslaufen. Auch in Schulen und Kitas wäre mehr „Normalität“ denkbar. Festgehalten werden soll aber dem Vernehmen nach an der Pflicht, in geschlossenen Räumen und vor allem in Bussen und Bahnen Masken zu tragen.

Die in der Wirtschaft umstrittene Pflicht, so weit möglich Homeoffice anzubieten, könnte wieder entfallen – allerdings ist sie ohnehin bis Ende Juni befristet. Das gilt auch für die „Bundesnotbremse“. Sie wird allerdings voraussichtlich nicht abgeschafft, sondern gewissermaßen in Reserve gehalten, falls die Neuinfektionen wieder ansteigen. Ausschließen kann das derzeit niemand. Die Ungewissheit, ob nicht doch Mutanten das stetig wachsende Bollwerk der Impfungen überwinden können, ist noch zu groß.

Was gilt wann?

Für einige Wochen noch dürfte daher auch in Hessen das Regularium wichtig bleiben, das für die Leser der F.A.Z. aufbereitet wurde. Es basiert auf der Übersicht des hessischen Sozialministeriums. Dort hat man in den vergangenen Wochen ohnehin viel Zeit und Mühe investiert, die Pandemie und ihre zum Teil erheblichen Auswirkungen auf den Alltag zu erläutern. Inzwischen lässt sich auf den Internetseiten von Sozial- und Innenministerium, die zu Beginn der Krise wegen schleppender Kommunikation in der Kritik standen, fast zu allen Fragen eine Antwort finden.

Wie weit die Verordnungen ins Detail gehen und wie groß die Erleichterung sein wird, alles das nicht mehr bedenken zu müssen, macht das Beispiel „Breiten, Amateur- und Freizeitsport“ deutlich. Ist Lockerungsstufe 1 (Inzidenz dauerhaft unter 100) erreicht, dann kann der Sport „auf Anlagen im Freien oder in gedeckten Anlagen“ (das sind außer Hallen auch Schießstände) nur allein, „mit dem eigenen Hausstand oder mit einem weiteren Hausstand“ ausgeübt werden. Was bedeutet: Paartanz ist erlaubt, auch Tennis und Tischtennis, Badminton und Beachvolleyball, Judo und Golf. Wer die Regeln einhält, der kann auch Leichtathletik, Rudern, Segeln oder Segelfliegen betreiben. Auch das Klettern, sogar in der Halle, ist erlaubt.

Dann gibt es noch einen Abschnitt zu „Mannschaftssportarten in Kleingruppenformaten“. Darin heißt es, dieser sei zulässig, wenn sich die Teilnehmer „während der Sportausübung mindestens in drei Meter voneinander entfernten Bereichen aufhalten und keine Durchmischung der einzelnen Gruppen erfolgen“. Wenn man Freizeitkickern im Park zuschaut, dann kann man ins Grübeln geraten, ob sie das bedenken, wenn sie nach der langen Enthaltsamkeit jetzt wieder mit Geschrei aufeinander losstürmen. Schon gar, ob sie sich daran halten, dass nur die Mitglieder aus maximal „zwei Hausständen“ diesen Spaß haben dürfen. „Was heißt hier eigentlich Hausstände?“ Das gehört zu den Fragen, die nach der Pandemie mal in Ruhe geklärt werden müssen.