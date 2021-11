Überlastete Arztpraxen : Zögerliches Handeln gegen vierte Welle

Trotz dramatisch steigender Zahlen bei den Corona-Infektionen plant die Hessische Landesregierung nicht, die Booster-Impfungen mithilfe wiedereröffneter Impfzentren zu beschleunigen. Das hat ein Sprecher des Sozialministeriums in Wiesbaden am Montag auf Nachfrage gesagt. Kommunen, die in Eigenverantwortung Impfstationen eröffnen, könnten aber mit der finanziellen Hilfe von Bund und Land rechnen. Konkrete Aktionen, wie die vierte Welle gebrochen werden kann, nannte das Ministerium nicht. Eine „möglicherweise notwendige Ausweitung der Maßnahmen“ werde derzeit auch „vor dem Hintergrund der bevorstehenden bundespolitischen Gesetzgebung“ diskutiert. Der politischen Entscheidungsfindung könne nicht vorgegriffen werden.

„Die Planung und Durchführung von Impfaktionen liegt auf kommunaler Ebene in der Verantwortung der Gesundheitsämter“, hieß es aus dem Sozialministerium weiter. Die Ämter entschieden unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, welche Maßnahmen und Impfaktionen als „sinnvoll erachtet und umgesetzt“ würden. Zudem erinnerte das Ministerium daran, dass die Städte und Landkreise am 24. September per Erlass aufgefordert wurden, mobile Impfangebote vorzuhalten. Die Kosten dafür würden jeweils zur Hälfte von Bund und Land getragen. Möglichkeiten zur Impfung in größerem Maßstab als in Arztpraxen üblich halten seit Schließung der Impfzentren viele Städte vor. Am Montag nahm ein neues stationäres Angebot in Wiesbaden den Probebetrieb auf, vom 22. November an soll es regulär arbeiten.

Lockdown für Ungeimpfte nur „letztes Mittel“

Unterdessen beantwortet das hessische Sozialministerium die Frage nach konkreten Maßnahmen zur Eindämmung der vierten Welle zurückhaltend. Eine allgemeine 2-G-Plus-Regel könne nur eingeführt werden, wenn der Bund die Schutzmaßnahmenverordnung anpasse. Ein Lockdown für Ungeimpfte bedürfe der sorgfältigen Abwägung und könne immer nur „letztes Mittel“ sein.

Überlastet sind momentan offenbar etliche Arztpraxen. Viele können den Ansturm derer, die sich eine Booster-Impfung geben lassen möchten, nur schwer bewältigen. „Es ist Wahnsinn. Wir vergeben jetzt gar keine Impftermine mehr, wir waren ohnehin bis März ausgebucht, weil sich so viele boostern lassen möchten“, schilderte die Mitarbeiterin einer Praxis in Wiesbaden am Montag die Situation. Sie hoffe, dass der angekündigte Impf-Probebetrieb in der Deutschen Klinik für Diagnostik (DKD) in der Landeshauptstadt für Entlastung sorgt.

In einer Taunussteiner Familienpraxis bietet sich ein ähnliches Bild. „Wir impfen wie die Verrückten. Wir haben vier Leute im Einsatz“, berichtete eine Mitarbeiterin. Impfstoff gebe es ausreichend, und im Dezember seien sogar noch einige Termine frei. Das liegt aber auch daran, dass sich die Praxisärzte an die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) halten und nur Menschen im Alter von über 70 Jahren, Patienten mit geschädigtem Immunsystem und Mitarbeiter, die in Gesundheitsberufen tätig sind, boostern. Alle anderen Impfwilligen verweisen die Taunussteiner an die noch geöffnete Impfstation des Rheingau-Taunus-Kreises in Eltville, deren Kapazitäten jedoch stark heruntergefahren wurden. Dort stehen Leute in langen Schlangen an, viele kommen schon eine Stunde bevor geöffnet wird.

Patienten werden immer öfter aggressiv

Es halten sich jedoch nicht alle Ärzte an die STIKO-Empfehlung. In der erwähnten Wiesbadener Praxis werden nach Auskunft des Hausarztes auch Patienten im Alter von 50 und 60 Jahren geimpft. „Wo soll ich die denn sonst hinschicken, das Wiesbadener Impfzentrum ist zu“, sagt der Mediziner. Hinzu komme, dass seine Mitarbeiterinnen von Patienten, die auf Nachfragen keinen schnellen Impftermin erhielten, immer öfter aggressiv behandelt würden. „Dass die Impfzentren dauerhaft geschlossen wurden, das war der absolute Fehler. Selbst wenn dort im Sommer nichts mehr los war, hätte man sie nur zeitweise schließen können und bei Bedarf nur wieder hochfahren müssen“, moniert der Arzt.

Mit den Maßnahmen der Politik nicht einverstanden ist auch die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU). Sie hat allerdings andere Gründe. „Um die vierte Pandemiewelle brechen zu helfen, braucht die Wirtschaft ein Frage- und Dokumentationsrecht zum Impf- und Genesenenstatus und die Möglichkeit, die Umsetzung frei und auf den Betrieb maßgeschneidert gestalten zu können.“ Das forderte am Montag Hauptgeschäftsführer Dirk Pollert mit Blick auf das neue Infektionsschutzgesetz, das am Donnerstag in den Bundestag eingebracht werden soll. Die Probleme seien entstanden, weil sich noch immer viel zu wenige Menschen impfen ließen und die Politik „nicht rechtzeitig und konsequent genug schlüssige Maßnahmen“ eingeführt habe. Pollert warnt davor, die Betriebe weiter zu belasten. „Es muss klar sein, dass die Zeiten für die Durchführung der Tests keine Arbeitszeit sind.“

Mehr zum Thema 1/

Zur Debatte, ob den derzeitigen Missständen mit einer möglichen Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen beizukommen sei, äußerte das hessische Sozialministerium keine abschließende Meinung und verwies abermals auf eine bundeseinheitliche Regelung. Aber auch in Wiesbaden heißt es: „Ungeachtet dieser Diskussion wird für die Situation in den nächsten Monaten entscheidend sein, dass sich möglichst viele der 20 bis 30 Prozent noch ungeimpften Bürger endlich einen Ruck geben und sich impfen lassen.“