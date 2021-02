Deutlicher weniger neue Fälle : Diese Großstadt hat den Inzidenzwert 35 schon erreicht

Erfreuliche Nachrichten zum Corona-Infektionsgeschehen in Hessen kommen aus dem Robert-Koch-Institut: Demnach hat es deutlich weniger neue Fälle und Tote im Zusammenhang mit der Pandemie verzeichnet als vor einer Woche. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist merklich gesunken. Sie liegt nur noch knapp über dem Durchschnitt im Bund – mit 62,7 in Hessen (Vorwoche: 83,9) und 62,2 in ganz Deutschland.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Vor allem liegt die Inzidenz nun erstmals seit dem Spätsommer in einer hessischen Großstadt unter dem Wert 35: Für Kassel weist das RKI 31,2 aus nach 44,1 am Donnerstag und 66,9 vor einer Woche. Fünf Landkreise bewegen sich unter dem bisher als maßgeblich geltenden Schwellenwert 50 (siehe Grafik zum Eskalationskonzept des Landes).

Der Rutsch von Kassel erregt Aufsehen. Galt monatelang der Inzidenzwert 50 als Marke für mögliche Lockerungen in Handel, Gastronomie und im Dienstleistungssektor, so will die Politik nach den Beschlüssen des jüngsten Corona-Gipfels nun erst nach Erreichen der Marke 35 wieder Leute in die Läden und Gaststätten lassen.

Das RKI meldete für Hessen 687 über Nacht neue positive Fälle. Vor einer Woche lag der Wert bei 889. Zudem kommen 36 weitere Todesfälle hinzu, am vergangenen Freitag hatte das Institut 64 gemeldet.

Weniger beatmete Corona-Kranke

Wie das Sozialministerium der F.A.Z. mitteilt, betreuen hessische Kliniken derzeit etwa 190 Corona-Kranke weniger als vor einer Woche. Alles in allem sind es 1691. 427 davon ihnen müssen beatmet werden nach 458 sieben Tage zuvor. Die Zahl der freien Beatmungsbetten ist von 273 auf 280 gestiegen. Ob es auch in jedem Fall ausreichend geschultes Personal gibt, ist damit aber nicht gesagt.

Außer Kassel rangieren auch der Hochtaunus (44,3), der Main-Taunus (41,9), der Kreis Marburg-Biedenkopf (46,5), der Landkreis Kassel (49,4) und der Werra-Meißner-Kreis (47,7) unter dem Inzidenzwert 50. In Rhein-Main gilt das auch für Mainz (42,5). Dagegen ist der einige Tage unter dieser Schwelle liegende Rheingau-Taunus wieder darüber gehüpft.

Mehr als 230.000 Impfungen

Bisher haben die Impftrupps gut 247.200 vorbeugende Spritzen gegen das Coronavirus gesetzt, darunter sind 175.200 Erstimpfungen. Die Impfquote bei den Erstimpfungen beträgt 2,8, das bezieht sich prozentual auf die hessische Bevölkerung. Hessen liegt auf einer Linie mit Baden-Württemberg, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen schneidet als einziges Bundesland (2,3) schlechter ab. Vorne liegen weiter Mecklenburg-Vorpommern (4,0) und Rheinland-Pfalz (3,6). Der Durchschnitt im Bund beträgt 3,0. Bei den Zweitimpfungen liegt Hessen gemeinsam mit Baden-Württemberg mit 1,1 am Tabellenende, Rheinland-Pfalz weist eine 1,7 auf, der Mittelwert im Bund liegt bei 1,4.

An Hessens Schulen gilt künftig schon von der ersten Klasse an eine grundsätzliche Maskenpflicht. Das kündigte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Donnerstag nach der Sitzung des hessischen Corona-Kabinetts in Wiesbaden laut dpa an. Es müsse aber nicht zwingend eine medizinische Maske sein. Beim geplanten Wechselunterricht vom 22. Februar an für die Klassen eins bis sechs an hessischen Schulen soll nach Vorgaben des Kultusministeriums so viel Präsenzunterricht wie möglich für so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich angeboten werden.

Mehr zum Thema 1/

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) warb demnach um Verständnis für die neuen Corona-Regeln. Die Zahlen der Neuinfektionen müssten „weiter runter“, vor allem mit Blick auf Virusvarianten, die als ansteckender gelten.

Heftige Kritik aus der Wirtschaft

Die Beschlüsse schrieben die Perspektivlosigkeit für viele Betriebe fort, heißt es vom Hessischen Industrie- und Handelskammertag (HIHK). „Wir werben für eine schrittweise Öffnung derzeit geschlossener Betriebe, auch bei Inzidenzen von über 50“, heißt es vom Spitzenverband.

Das Hotel- und Gastgewerbe vermisst ebenfalls eine Perspektive für die Branche. „Wir sind verärgert“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Gaststättenverbandes Dehoga in Hessen, Julius Wagner, am Donnerstag laut dpa in Wiesbaden. „Das, was fehlt, ist ein Fingerzeig.“ Bei aller Wertschätzung für die Kollegen in den Friseursalons fühle sich das Gastgewerbe von der Politik nicht gesehen.