Richtwerte steigen weiter : Intensivbettenbelegung weit über Schwellenwert

Die Richtwerte für die Corona-Politik in Hessen laufen weiter von einem Hoch zum nächsten: Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz und die Belegung der Intensivbetten mit Covid-Patienten sind während der vierten Welle noch nie höher gewesen. Gleiches gilt für die Sieben-Tage-Inzidenz, die die binnen Wochenfrist verzeichneten neuen Fälle spiegelt.

Für Schülerinnen und Schüler gilt von diesem Freitag an wieder die Maskenpflicht während des Unterrichts am Sitzplatz. Das Vorgehen ist regional abgestimmt wie die Stadt Frankfurt mitteilt. In Stadt und Kreis Offenbach, im Main-Kinzig-Kreis und Hanau gilt sie bereits angesichts des Infektionsgeschehens.

Laut Sozialministerium lagen zuletzt 242 Covid-Patienten auf Intensivstationen nach 241 am Vortag und 138 vor vier Wochen. Allerdings beziehen sich die 242 auf Dienstag. Örtlich sind dessen ungeachtet Kapazitätsgrenzen erreicht, so am Uni-Klinikum in Gießen. Und das betrifft dort nicht nur Intensivbetten für Covid-Patienten, für die der Schwellenwert 200 beträgt. 717 Betten auf hessischen Normalstationen sind mit Personen belegt, die sich mit dem Coronavirus nachweislich infiziert haben (628) oder bei denen dieser Verdacht besteht, 20 mehr als am Vortag. Auch das ist ein neuer Höchstwert während der vierten Welle. Vor vier Wochen war von 304 mit Covid-Patienten belegten Normalbetten die Rede.

Hospitalisierungsinzidenz steigt

Dass das Sozialministerium bei der Bettenbelegung regelmäßig auf Vortagsdaten zurückgreift, hat einen einfachen Grund: Die jeweils neuen Zahlen erhält es erst nach Veröffentlichung seines Updates. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin Divi spricht von 236 Corona-Kranken in Intensivbetten, davon 115 invasiv beatmet. Allerdings meldet die Divi regelmäßig niedrigere Daten als das Land zu diesem Richtwert; begründet wird das mit unterschiedlicher Zählweise.

Der zweite Richtwert, die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz, beträgt laut Ministerium 4,51 nach gut 4,42 am Vortag. Er spiegelt die binnen Wochenfrist von Krankenhäusern neu aufgenommenen Menschen mit Coronavirus und entsprechende Verdachtsfälle in Kliniken. Der Schwellenwert liegt bei acht und ist bisher nicht annähernd erreicht worden. Dessen ungeachtet kommen eben viele Kliniken an ihre Grenzen, wie Fachleute mahnen.

„Pandemie der Ungeimpften“

67,5 Prozent der auf hessischen Intensivstationen behandelten Patientinnen und Patienten mit Covid-19 sind nur teilweise oder gar nicht geimpft und bestätigen die Redewendung „Pandemie der Ungeimpften“. 28,9 Prozent sind vollständig geimpft. Dieser Wert steigt tendenziell. Das hat zunehmend mit einer nachlassenden Wirkung des Impfstoffs nach einigen Monaten zu tun und in vielen Fällen auch mit dem Umstand, dass Personen wegen anderer Erkrankungen keinen ausreichenden Immunschutz ausbilden konnten oder weil ihr Immunsystem medikamentös gedämpft ist. Bei 1,8 Prozent ist der Impfstatus unbekannt.

Die Impfquote stagniert. 66,7 Prozent der hessischen Bevölkerung sind durchgeimpft, bei den Personen über zwölf Jahren sind es 75,2 Prozent, ein Zehntel Prozentpunkt mehr als am Vortag wie das Land meldet. 85 bis 90 Prozent halten Fachleute für notwendig, um die vierte Welle zu brechen.

Wie das Ministerium weiter meldet, haben hessische Gesundheitsämter über Nacht 2509 Neuinfektionen nach positiven PCR-Tests verzeichnet nach 2199 vor einer Woche und nur 1057 vor vier Wochen. Sieben Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind hinzu gekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf gut 195 nach 61 vor vier Wochen. Im Bund liegt sie über 300. Die meisten binnen Wochenfrist registrierten Fälle unter 100.000 Einwohnern hat Tendenz der Odenwald mit 280 vor Frankfurt mit 271 und Offenbach mit 262.