Corona-Pandemie : Private Feiern im öffentlichen Raum auf 50 Personen begrenzt

F.A.Z.-Newsletter „Hauptwache“ So beginnt der Tag in Frankfurt und Rhein-Main: das Wichtigste in Kürze, mit Hinweisen auf mobile Blitzer, Straßensperrungen, Gaststätten.

Zwischen den großen Städten und den Landkreisen in Hessen bleibt es bei einem zum Teil erheblichen Gefälle, wobei jedoch auch im Umland zum Teil schon Warnstufen deutlich überschritten wurden. In Darmstadt stieg der Inzidenzwert auf 38,2 und damit über die dritte Warnstufe. Von sofort an sind dort öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 250 Teilnehmern verboten, für private Treffen liegt die Grenze bei 50 Personen; frühere Zusagen für Veranstaltungen, die darüber hinausgehen, gelten nicht mehr. Wie Oberbürgermeister Jochen Partsch (Die Grünen) weiter mitteilte, sind in Alten- und Pflegeheimen unentgeltliche Tests auch für Personen möglich, die keine Symptome aufweisen. Partsch lobte die bisher gezeigte Einsicht und Vernunft seiner Mitbürger und sagte, er setze darauf, dass man weiter vorsichtig und respektvoll miteinander umgehe. Seiner Darstellung nach ist die Lage in den Kliniken „noch überschaubar“, allerdings steige die Zahl der Einweisungen von Corona-Patienten langsam an.

„Gefahrenstufe Rot“ in Mainz

Hessen hält vorerst an seinem Katalog fest, wie Verstöße gegen die Verordnungen zum Schutz vor Infektionen zu ahnden seien. Für die Missachtung der Maskenpflicht werden in Frankfurt nach wie vor 50 Euro fällig, was noch weit entfernt von den 250 Euro ist, die der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bundesweit verlangt.

Die Corona-Ampel in Mainz hat unterdessen die „Gefahrenstufe Rot“ erreicht. Der Warn- und Aktionsplan Rheinland-Pfalz besagt, dass diese Stufe dann erreicht wird, wenn der 7-Tage-Inzidenzwert von 50 Fällen je 100.000 Einwohner an mehr als fünf Tagen überschritten wird. Da der Mainzer Verwaltungsstab unter der Leitung von Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) davon ausgeht, dass die Fallzahlen in den nächsten Tagen weiterhin hoch bleiben oder gar steigen werden, hat das Gremium entschieden, die Stufe Rot auszurufen. Gleichzeitig sind weitere Maßnahmen zum Schutz vor einer Coronavirus-Infektion beschlossen worden, die von Dienstag an gelten.

Mehr zum Thema 1/ 26:20

So sind in Mainz beispielsweise für Veranstaltungen im Freien ohne fest zugeordnete Plätze und Registrierung nur noch 250 statt 500 Personen erlaubt, in geschlossenen Räumen nur noch 50 statt 75. Privatveranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstage sind nur noch mit bis zu 20 statt 25 gleichzeitig anwesenden Personen zulässig. Und in Gaststätten inklusive Eiscafés ist es wochentags zwischen 23 und 6 Uhr verboten, alkoholhaltige Getränke auszuschenken oder abzugeben. Gleiches gilt für Tankstellen, Kioske, Einzelhandelsgeschäfte und Supermärkte.