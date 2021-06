Corona in Hessen : Mehrere frühere Hotspots nahe an der Null-Inzidenz

Klar ist: Die zuerst in Indien nachgewiesene und nun Delta-Variante genannte Mutation des Coronavirus breitet sich auch in Hessen aus. Unklar ist: Wie hoch ist ihr Anteil mittlerweile? War bisher von sechs bis acht Prozent die Rede, geht Gesundheitsminister Kai Klose (Die Grünen) nun schon von gut einem Fünftel aus. Das lässt auf die Geschwindigkeit schließen, mit der Delta die anderen Varianten in den Hintergrund drängt. „Inzwischen werden positive PCR-Befunde in zahlreichen Laboren routinemäßig mit variantenspezifischen PCR-Tests weiter analysiert“, hebt das Sozialministerium hervor. Mittlerweile sind vereinzelt Fälle bekannt, bei der sich Zweifachgeimpfte dennoch mit der Delta-Variante des Coronavirus infiziert haben. Allerdings verläuft die Covid-19-Erkrankung viel milder als ohne Impfung.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Dazu passt die neue Vorgabe aus Wiesbaden: Hessen lockert sich weiter, aber noch nicht vollständig. Von Freitag an gelten neue Corona-Regeln. Sie lösen den befristeten Stufenplan ab, zumal alle 26 hessischen Regionen einschließlich der fünf Großstädte die Stufe zwei erreicht haben. Schwarz-Grün hält es weiter mit der Vorsicht.

Derweil kommen erfreuliche Nachrichten zum Infektionsgeschehen in Hessen. Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) abermals weniger neue Fälle gemeldet als vor einer Woche und weniger Tote im Zusammenhang mit Covid-19. Die Inzidenz als zentrale Kennziffer, also die binnen Wochenfrist gemeldete Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern, liegt zwar nach wie vor über dem Durchschnitt im Bund, ist aber nun einstellig. Der Vogelsbergkreis ist weiter der einzige in Hessen, in dem keine Neuinfektionen nachzuweisen sind. Allerdings weisen drei Regionen mittlerweile einen Wert unter zwei auf und Offenbach als früherer Hotspot rangiert nach einem Absturz der Inzidenz nur knapp darüber.

Hauptwache – Der F.A.Z. Newsletter für Rhein-Main Werktags um 21.00 Uhr ANMELDEN

Das RKI hat über Nacht 96 neue positive PCR-Tests verzeichnet, nach 126 vor einer Woche und 160 vor einem Monat. Seit Beginn der Pandemie im März des vergangenen Jahres haben sich offiziell 290.345 Menschen in Hessen mit einer Variante des Covid-19 auslösenden Coronavirus angesteckt. Das sind 4,4 Prozent der Landesbevölkerung. Etwa 2600 Infektionen sind noch nicht ausgeheilt, wie das RKI schätzt, das sind rund 300 weniger als am Dienstag.

Die Landes-Inzidenz ist binnen Monatsfrist von 53 auf nun 8,8 gerutscht. Höhere Werte weisen in Deutschland aber nur Baden-Württemberg und Saarland mit jeweils zehn auf. Der Durchschnitt im Bund beträgt sieben. In Hessen stehen nach dem Vogelsberg die Kreise Hersfeld-Rotenburg, Limburg-Weilburg und Schwalm-Eder am besten da, mit einer Inzidenz von jeweils 1,7. Mitte April wiesen Hersfeld-Rotenburg und Limburg-Weilburg ebenso wie Offenbach noch Werte über 240 auf. Offenbach kommt nun auf 2,3, Frankfurt weist die Kennziffer 18,2 auf. Dort waren die Inzidenzen zuletzt wieder leicht angestiegen. Am Tabellenende in Hessen liegt weiter der Kreis Groß-Gerau mit knapp 28; nur vier Kreise und Städte in Deutschland haben höhere Inzidenzen.

Vier weitere Tote im Zusammenhang mit Covid-19 sind zu betrauern nach sechs vor einer Woche. 7494 Todesfälle hat es offiziell bisher gegeben. Auf den hessischen Intensivstationen wurden laut Divi-Register 101 Menschen wegen Covid-19 behandelt. 62 von ihnen mussten invasiv beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

Gegen Verantwortliche einer Corona-Teststelle in Friedberg im Wetteraukreis wird wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Mittelhessen laut dpa am Mittwoch mit.

Einer Frau und einem Mann als Verantwortliche des Zentrums wird demnach zur Last gelegt, zumindest seit Ende Mai 2021 gefälschte negative PCR-Testbefunde erstellt und den Kunden übermittelt zu haben, ohne dass zu diesem Zeitpunkt das Ergebnis der Laboruntersuchung bereits vorgelegen habe. Es gehe derzeit um etwa sieben Verdachtsfälle.

51 Prozent der Hessen mit erster Impfung

Nach einem Zwischenspurt verliert Hessen im Vergleich zum Bund beim Impfen wieder an Boden: 51 Prozent der Menschen in Hessen haben bisher eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Hessen liegt nun 0,6 Punkte unter dem Durchschnitt im Bund. Spitzenreiter ist Bremen mit 58,5 – Rheinland-Pfalz kommt auf 51,9. Bei den vollständig Geimpften hinkt Hessen dem Mittelwert im Bund deutlicher hinterher. Hessen kommt auf 23,5 Prozent, das sind 1,9 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt. Die Lücke schließt sich also etwas. Gut 3,2 Millionen Menschen in Hessen sind mindestens einmal geimpft. 1,92 Millionen sind durchgeimpft.

Mehr zum Thema 1/

Frankfurt setzt weiter auf niedrigschwellige Impfangebote in Stadtteilen. Ein mobiles Team impft zwei Tage am Ben-Gurion-Ring und mithin erstmals in einer Großsiedlung. Gesundheitsamt und Quartiersmanagement haben die Aktion mit 176 Terminen organisiert. „Der Einsatz der mobilen Impfteams ist für den Impferfolg in Frankfurt unerlässlich“, wird Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Die Grünen) zitiert. Diese niedrigschwelligen Impfaktionen des Gesundheitsamtes seien eine perfekte Ergänzung zum Impfangebot durch die niedergelassenen Mediziner. Im größten Impfzentrum Hessen, der Frankfurter Festhalle, habe es bisher 318.000 Impfungen gegeben, darunter 107.000 Zweitimpfungen.

Niedergelassene Mediziner nebst Personal haben bisher mehr als 1,6 Millionen Impfungen verabreicht, wie die Kassenärztliche Vereinigung mitgeteilt hat. Seit Anfang April wird in Hessen auch in den Hausarztpraxen gegen Covid-19 geimpft, etwas später sind auch die Facharztpraxen und seit 7. Juni die Betriebsärztinnen und -ärzte hinzugekommen. „Jetzt gilt es, nicht nachzulassen: Lassen Sie sich impfen, sobald Sie ein Impfangebot erhalten – damit wir auch für den Herbst gewappnet sind“, lautet der Appell.