Corona-Inzidenz bei 162 : „Stark angespannte Situation“ auf hessischen Intensivstationen

Die Wochenendzahlen bezüglich Inzidenz und Neuinfektionen sind stets von beschränkter Aussagekraft. Interessanter ist am Montag die Mahnung von Sozialminister Kai Klose und Klinikdirektor Jürgen Graf zur Lage auf den Intensivstationen.

Die niedrigste Inzidenz in Hessen findet sich im im Schwalm-Eder-Kreis. (Symbolbild) Bild: AFP

In Hessen sind binnen 24 Stunden 611 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht wurden, erhöhte sich um 7 auf insgesamt 6610, wie aus den Daten des Robert-Koch-Instituts vom Montag hervorgeht. Insgesamt sind seit Beginn der Corona-Pandemie 244.208 Infektionen in Hessen nachgewiesen worden.

Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen, lag am Montag bei 162,0 und damit etwas höher als am Sonntag (159,2). Vor einer Woche hatte der Wert bei 141,5 gelegen.

Am höchsten war die Inzidenz mit einem Wert von 276,9 im Kreis Limburg-Weilburg. Insgesamt wiesen sechs Landkreise sowie die Stadt Offenbach in Hessen einen Wert über 200 auf, auch die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz liegt mit 207 über der Marke. Am niedrigsten war die Inzidenz im Schwalm-Eder-Kreis – mit einem Wert von 103,0.

Klose mahnt abermals

Die Situation der stationären Patientenversorgung und auf den Intensivstationen in Hessens Krankenhäusern ist aktuell sehr angespannt. Die Lage werde sich zudem weiter verschärfen, warnte Gesundheitsminister Kai Klose (Bündnis 90/Grüne) am Montag. „Deshalb muss jeder durch Verzicht auf Kontakte dazu beitragen, dass die Verbreitung des Virus gebremst wird.“ Teilweise gebe es mehr Patienten auf den Intensivstationen als während des Jahreswechsels 2020/21, warnte Jürgen Graf, ärztlicher Direktor am Universitätsklinikum Frankfurt und Leiter des Planstabs stationär des Ministeriums.

„Die stark angespannte Situation zeigt uns, dass die dritte Welle noch nicht vorbei ist. Auf Basis unserer Prognosen rechnen wir in den nächsten Tagen sogar noch mit einem weiteren Anstieg der Patientenzahlen auf den hessischen Intensivstationen.“ Diese Entwicklung müsse dringend gestoppt werden, betonte Graf. Während es vor allem im Raum Frankfurt/Offenbach sowie Darmstadt mittlerweile eng auf den Intensivstationen werde, gebe es im Versorgungsraum Kassel noch Kapazitäten. Hessenweit seien 88 Prozent der Intensivbetten belegt, auch auf den Normalstationen sei die Auslastung hoch.

Landesweit sind dort derzeit 83 Prozent der Betten belegt. Schon seit Monaten seien planbare und nicht lebensnotwendige Operationen verschoben worden. Das seien aber auch Eingriffe, die von den Patienten „seit langem erwartet und vielleicht auch dringen erhofft werden“, sagte Klose.