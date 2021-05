„Click and Meet“ in Frankfurt

„Click and Meet“ in Frankfurt :

„Click and Meet“ in Frankfurt : Große Mehrheit der Kreise und Großstädte noch mit Ausgangssperre

Zum Wochenschluss sinkt die zentrale Corona-Kennziffer auch in Hessen weiter. Sie ist aber nur in drei Ländern höher. Und noch immer betreuen die Kliniken fast 1000 Covid-19-Patienten.

Viele Händler in Frankfurt können aufatmen. Von diesem Freitag an dürfen sie wieder Kundschaft in ihren Läden empfangen. Nachdem wochenlang nur „Click and Collect“ möglich war, lautet nun „Click and Meet“ die Losung. Wer einen Termin hat und einen frischen negativen Schnelltest vorweisen kann, darf ins Geschäft und nach Herzenslust shoppen. Die Erfahrung aus Gießen legt indes nahe: Händler wie Verbraucher müssen sich an die neue Freiheit erst wieder gewöhnen. Das gute Wetter dürfte dabei helfen.

Auch sonst kommen zum Wochenschluss wieder tendenziell erfreuliche Nachrichten zum Infektionsgeschehen in Hessen: Die Inzidenz als zentrale Corona-Kennziffer sinkt weiter. Denn wie in den vergangenen Tagen auch, haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) weniger neue positive PCR-Tests gemeldet als vor einer Woche und zudem weniger weitere Tote im Zusammenhang mit der Pandemie. Die Landesregierung hat vor diesem Hintergrund gerade Lockerungen für Regionen beschlossen, in denen die Kennziffer an fünf Tagen in Folge unter 100 liegt. Von Montag an entfällt dann auch die Testpflicht im Handel unter bestimmten Bedingungen.

Für Entwarnung noch zu früh

Das trifft nun auch auf die Kreise Bergstraße, Darmstadt-Dieburg und Rheingau-Taunus sowie für Darmstadt zu, nachdem zuvor schon der Hochtaunus, der Vogelsberg und die Wetterau stabil unter dieser Marke lagen. Sie durften schon die nächtliche Ausgangssperre aufheben.

Für Entwarnung ist aber weiter zu früh: Stehen doch für Hessen noch deutlich mehr binnen Wochenfrist verzeichnete Neuinfektionen in der Statistik als für den Durchschnitt im Bund. Und: Nur in Thüringen, Sachsen und Baden-Württemberg liegt die Kennziffer höher. Bei beiden Impfquoten liegt Hessen unter dem Mittelwert. Und nicht zuletzt betreuen die Kliniken im Land immer noch fast 1000 Corona-Patienten. Von ihnen muss eine deutlich dreistellige Zahl beatmet werden.

Das RKI meldet 1015 neue Corona-Fälle nach 1335 vor einer Woche. Seit Beginn der Pandemie hat das für die Seuchenbekämpfung zuständige Institut 277.815 Infektionen in Hessen gezählt. Geschätzte rund 20.000 von ihnen gelten als nicht ausgestanden, also noch aktiv. Das sind etwa 400 weniger als am Vortag.

Die Inzidenz ging weiter zurück und liegt bei 109 nach 114,2 am Vortag und 129 vor sieben Tagen. Im Bund ist sie dagegen unter die Marke 100 gerutscht und beträgt 97. Rheinland-Pfalz kommt auf 83. Am besten steht Schleswig-Holstein da mit 43. Die höchste Inzidenz hat im Vergleich der Regionen mit 163,6 der Landkreis Fulda, gefolgt von der Stadt Kassel mit 154,8 und dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit 153,2. Am tiefsten liegt die Wetterau mit gut 58, wie sich aus dem Corona-Bulletin des Sozialministeriums ergibt. Demnach rangieren noch 13 der 21 Landkreise und außer Darmstadt alle Großstädte über der Inzidenzmarke 100.

Sechs weitere infizierte Patienten starben. Seit Beginn der Pandemie wurden 7106 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 im Bundesland gezählt.

Laut Divi-Intensivregister lagen am Freitag 376 Menschen in Hessen wegen Covid-19 auf Intensivstationen, 197 von ihnen mussten dabei beatmet werden. Das Sozialministerium spricht dagegen von 403 Corona-Intensivpatienten und dabei von 336 beatmeten. Die Lücke erklärt sich nach Ministeriumsangaben aus dem Umstand, dass die Divi nur die invasiv beatmeten Patienten zähle, nicht aber auch jene, die per Maske Sauerstoff bekommen. 1706 der 1932 aktuell verfügbaren Intensivbetten sind laut Divi belegt, auch mit Patienten mit anderen Erkrankungen. Laut Land werden 93 davon für Covid-Kranke freigehalten.

Gut ein Drittel der Hessen mit erster Impfung

Bei der Erstimpfquote lässt Hessen nach einem Zwischenspurt mittlerweile ein gutes halbes Dutzend Länder hinter sich, darunter Schleswig-Holstein und den Nachbarn Thüringen. 34,1 Prozent der Menschen in Hessen haben laut RKI die erste vorbeugende Spritze gegen das Coronavirus bekommen. Das sind 2,145 Millionen. Der Durchschnitt im Bund beträgt 34,3 Prozent. Spitzenreiter ist jetzt das Saarland mit 38,7; Rheinland-Pfalz kommt auf 32,9. Auch bei den vollständig Geimpften hinkt Hessen dem Mittelwert im Bund hinterher. Hessen kommt auf 9,0 Prozent, das ist ein Prozentpunkt unter dem Durchschnitt. Die Daten stammen von Mittwoch, neuere liegen noch nicht vor wegen des Feiertags.