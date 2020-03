Hessen : Zehn bestätigte Corona-Fälle im Pflegeheim

Aktualisiert am

Ein Pflegeheim im hessischen Herborn befindet sich derzeit in Quarantäne. In der Einrichtung wurden mehrere Fälle von Corona-Infektionen festgestellt.

Unter Quarantäne: mehrere Corona-Fälle in einem hessischen Pflegeheim (Symbolbild). Bild: dpa

Nach der bestätigten Coronavirus-Infektion einer Altenpflegeheim-Mitarbeiterin im mittelhessischen Herborn sind weitere Beschäftigte und mehrere Bewohner positiv auf den Erreger getestet worden. Infiziert seien sieben Bewohner sowie drei Mitarbeiter, teilte der Lahn-Dill-Kreis am Freitag mit. Darunter befinde sich auch die zuerst getestete Mitarbeiterin.

„Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner sind isoliert in ihren Zimmern im Altenpflegeheim untergebracht und werden dort medizinisch durch ihre Hausärzte betreut“, teilte der Kreis weiter mit. Sechs zeigten milde Symptome, eine Person sei bereits am Vortag in eine Klinik gekommen.

Die Einrichtung mit rund 30 Bewohnern war unter Quarantäne gestellt worden, nachdem die Mitarbeiterin positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden war. Die drei Beschäftigen befinden sich in häuslicher Isolation.

In Hessen sind bisher sieben Menschen an den Folgen von Corona gestorben. Das Bundesland zählt mittlerweile 2392 bestätigte Infektionen. Dabei verzeichnet Frankfurt mit 237 Infizierten die höchste Quote.