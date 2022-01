Normalstationen füllen sich : Frankfurter Inzidenz gibt weiter Rätsel auf

Die Corona-Daten des Robert-Koch-Instituts zur Sieben-Tage-Inzidenz in Frankfurt geben weiter Rätsel auf. Den dritten Tag in Folge soll diese Kennziffer gesunken sein, während sie andernorts weiter steigt. Demnach liegt die Inzidenz nun bei 1103 nach 1119 am Vortag und 1220 in der Spitze in dieser Woche. Laut RKI-Internetseite weist sogar der Kreis Darmstadt-Dieburg mehr binnen Wochenfrist verzeichnete Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern auf als die Mainmetropole.

Zu bedenken gilt wohl aber weiter folgendes: Die Zahl für Frankfurt dürfte nach Einschätzung des Leiters des Frankfurter Gesundheitsamts, Peter Tinnemann, höher liegen als vom Robert-Koch-Institut zuletzt gemeldet. Grund seien Problemen mit der Meldesoftware, die das RKI verwende, hieß es am Donnerstag seitens der Stadt. Es habe sich ein Melde-Rückstau gebildet. „Wir stehen in engem Austausch mit den Verantwortlichen und hoffen auf eine schnelle Lösung seitens des RKI“, hieß es. Bisher ist der Frankfurter Wert offenbar aber nicht korrigiert.

Wiesbaden laut RKI mit höchster Inzidenz

Der aktuell gemeldete Wert liegt aber immer noch etwa 250 höher als vor einer Woche. Von Entspannung kann also nach wie vor nicht die Rede sein. Auch an vielen anderen Orten in Hessen gibt die Inzidenz weiter Anlass zur Besorgnis, zumal nun die Kliniken wieder merklich mehr Neuaufnahmen von Corona-Kranken melden. Laut RKI hat die Landeshauptstadt Wiesbaden mit 1257 die höchste Inzidenz in Hessen. Mit 1208 binnen Wochenfrist verzeichneten Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern folgt Darmstadt. Der Hochtaunus liegt mit 1124 dahinter, der Landkreis Darmstadt-Dieburg kommt auf 1115,5 nach 545,5 vor einer Woche. Die links des Rheins gelegene rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz weist 929 nach 841 auf; Tendenz auch hier weiter steigend.

Die hohen Zahlen haben allesamt mit der Ausbreitung der Omikron-Variante auch durch Reiserückkehrer zu tun. Sie gilt als noch ansteckender als die bisher dominierende Delta-Variante. Laut Virologin Sandra Ciesek ist wegen Omikron das Ansteckungsrisiko so hoch wie noch wie seit Beginn der Pandemie.

Den dritten Tag in Folge steigt die Hospitalisierungsindizenz und das deutlich. Sie ist außer der Belegung von Intensivbetten mit Covid-Kranken einer der beiden Richtwerte für die Corona-Politik und über Nacht von 3,83 auf 4,24 geklettert. Die Hospitalisierungsindizenz liegt um 1,62 höher als vor einer Woche, nachdem der Wert zuvor tendenziell gesunken war und dann stagnierte. Sie spiegelt die binnen Wochenfrist von Kliniken aufgenommenen Corona-Kranken unter 100.000 Einwohnern. Eine gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz zieht seit Beginn der Pandemie regelmäßig mit Verzug von ein bis zwei Wochen mehr Covid-Patienten in Krankenhäusern nach sich. Das zeigt sich auch wieder auf den Normalstationen.

Mehr als 10.000 Neuinfektionen

13.199 neue Fälle haben die hessischen Gesundheitsämter über Nacht gemeldet, nach 7625 vor einer Woche, was auch schon ein ziemlich hoher Wert war. Vier Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind demnach hinzugekommen. Vor sieben Tagen hatte das Sozialministerium zwei weitere gemeldet. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 sind offiziell 8716 Menschen in Hessen an oder mit Covid-19 gestorben.

Die Hessen-Inzidenz beträgt knapp 828 nach gut 522 vor sieben Tagen. Der Durchschnitt im Bund beträgt 706. Laut Corona-Bulletin des Sozialministeriums ist weiter fast ganz Hessen nun ein Hotspot. Die Kreise Kassel und Schwalm-Eder gehören seit Donnerstag auch dazu. Nur der Kreis Werra-Meißner bildet bisher noch die Ausnahme. Er liegt aber nur noch gut elf unter der Inzidenz 350. Das ist die entscheidende Marke. Liegt eine Region drei Tage darüber, wird sie vom nächsten Tag an als Hotspot eingestuft. Dann gelten weitere Schutzregeln wie Maskenpflicht an besonders belebten Orten in der Öffentlichkeit und ein Alkoholverbot an der frischen Luft. Nach fünf Tagen unterhalb der Grenze fällt die Region wieder aus der Regelung hinaus.

In den Kliniken hat sich die Lage binnen Wochenfrist uneinheitlich entwickelt. Nach Angaben des Sozialministeriums lagen zuletzt 735 Corona-Kranke einschließlich 101 Verdachtsfällen auf Normalstationen, 107 mehr als vor Wochenfrist. 223 Covid-Patienten betreuen die Kräfte auf Intensivstationen, neun weniger als zum 14. Januar gemeldet.

67 Prozent der auf hessischen Intensivstationen behandelten Corona-Patienten sind laut Ministerium nicht oder nicht ausreichend geimpft. Das sind 2,5 Prozent mehr als vor einer Woche. 29,7 Prozent sind vollständig geimpft, knapp ein Prozentpunkt weniger. Insgesamt stagnieren aber die Werte seit Wochen auf diesem Niveau.

Laut RKI sind mittlerweile 71,8 Prozent der hessischen Bevölkerung vollständig gegen SARS-CoV-2 geimpft, bei mininal steigender Tendenz. „Wenn nur die Altersgruppe ab 12 Jahren berücksichtigt wird, beträgt der vollimmunisierte Anteil 80,6 Prozent“, so das Ministerium. Auch das bedeutet eine Stagnation trotz aller Impfsonderaktionen in ganz Hessen.

Handelsverband: 2-G-Regel kippen

Dessen ungeachtet wendet sich der Handelsverband Hessen gegen die 2-G-Regel. „Die hessische Landesregierung muss die unverhältnismäßige und geschäftsschädigende 2G-Regelung besser heute als morgen aufheben“, so Sven Rohde, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Hessen, am Donnerstag. Er verweist auf die Entwicklung in Bayern. Dort hat eine Händlerin erfolgreich gegen die Vorgabe geklagt. Rohde weist abermals darauf hin, dass der Einzelhandel sich seiner Verantwortung bewusst sei und dieser zu keiner Zeit als Pandemietreiber habe bezeichnet werden können.