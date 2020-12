Reihenfolge der Corona-Impfung : Wieso die Justiz nach vorne gehört

Es ist nicht lange her, da kam in dieser zweiten Welle der Pandemie der Moment, in dem klar wurde, dass die Justiz schon wieder vergessen wurde. Zum zweiten Mal. Es wurde klar, dass sie einfach keiner auf dem Schirm hatte und niemand dran gedacht hatte, dass man sie vielleicht auch berücksichtigen sollte im gemeinsamen Kampf gegen das Virus, der ständig beschworen wird.

In der ersten Welle, im Frühjahr, ging es um Anerkennung. Es fehlte das öffentliche Bewusstsein, dass es nicht nur Erzieher, Pflegekräfte und Supermarktkassierer sind, die weiter an der Corona-Front ihren Dienst tun. Sondern auch Richter, Staatsanwälte, Wachtmeister, Geschäftsstellen-Mitarbeiter, Rechtspfleger, Dolmetscher, Strafverteidiger, Anwälte.