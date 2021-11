Wegen steigender Inzidenz : Die nächste verlorene Corona-Woche

Am vergangenen Wochenende wirkte die Bedrohungslage noch abstrakt. Meldungen, dass sich die Intensivstationen wieder stärker mit vorwiegend ungeimpften Covid-Infizierten füllten, bedrückende Berichte über die Situation in Altenheimen, stark steigende Inzidenzzahlen – sie verhinderten keinen Ball und keine Feier. Außerdem stimmten sie auch keinen Impfverweigerer um, im Gegenteil. Verstärkte Aufforderungen, die Impfung doch nun bitte alsbald nachzuholen und im Zweifel verpflichtend zu machen, führten neben viel Zustimmung zu lautem Widerspruch. Man ist sich uneins, Corona spaltet.

Die Quittung kommt jetzt, und was am vergangenen Wochenende noch abstrakt war – nun wird es Realität. Weihnachtsfeiern, mit großer Hoffnung geplant, werden abgesagt. Größere Veranstaltungen wie zum Beispiel die Operngala in Frankfurt trifft es ebenfalls. Es wird nur ein Anfang eines Winters der Absagen sein. Irgendwann steht die Frage im Raum, wie sicher denn der nächste weihnachtliche Familienbesuch sein wird. Denn die jungen Kinder sind nicht geimpft. Derweil warten die Älteren auf ihre Booster-Impfungen. Und diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, glauben weiterhin, mit ihnen hätte all dies nichts zu tun.

Tagesaktuelle Tests müssen selbstverständlich werden

Was also tun? Masken wieder auf, auch in 2-G-Veranstaltungen für Geimpfte und Genesene. Zudem müssen tagesaktuelle Tests wieder selbstverständlicher werden. Es ist gut, dass der amtierende Bundesgesundheitsminister Schritte in diese Richtung geht, es ist schlecht, dass sie so spät kommen. Mindestens die vergangene Woche ist eine verlorene. Und viele weitere verlorene Wochen kann sich das Land einfach nicht mehr leisten.

In den Teams, die von nun fast zwei Jahren virtueller Zusammenarbeit betroffen sind, liegen die Nerven blank. Aber das ist alles noch nichts gegen die Situation auf den Corona-Intensivstationen, die in der Gesellschaft nur wenige Leute interessiert. Dass die Pflegerinnen und Pfleger in den Altenheimen nicht verlässlich geimpft sind, ist etwas, für das das inflationär gebrauchte Wort Skandal einmal zutrifft. Und dass es der Staat zugelassen hat, dass mindestens rund ein Viertel der Deutschen glaubt, ohne Impfung bestens aufgestellt zu sein, auch. Eine Impfpflicht ist übrigens kein Zwang, auch das sollte man sich vor vorschneller Ablehnung semantisch noch einmal durch den Kopf gehen lassen.