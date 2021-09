Beginn der Aktionswoche : Drei Viertel der Erwachsenen in Hessen schon geimpft

Mit einer Impfaktionswoche sollen die letzten Zauderer überzeugt werden. In Schulen und Moscheen, auf Parkplätzen und in Bürgerämtern wird ohne Voranmeldung immunisiert. Bei Schülern ist das Interesse groß.

In Hessen haben sich schon mehr Erwachsene immunisieren lassen, als die aktuelle Impfquote von 61,4 erwarten lässt. Hintergrund ist, dass in der Gesamtzahl seit Kurzem auch Jugendliche berücksichtigt werden, die jedoch erst vor einem Monat das Impfangebot bekamen. Die ständige Impfkommission (STIKO) hatte aufgrund neuer Studien im August eine generelle Impfempfehlung für Kinder von zwölf bis 17 Jahren ausgesprochen. Zuvor waren nur Kinder mit einem besonderen Infektionsrisiko geimpft worden, allerdings waren das Ausnahmefälle in überschaubarer Zahl.

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Das Impfquotenmonitoring des Robert-Koch-Instituts weist jedoch aus, dass nur einen Monat nach der neuen Impfempfehlung schon 37,1 Prozent aller hessischen Teenager einmal geimpft sind, 24,6 Prozent sogar schon zweimal. Bei den Erwachsenen liegt die Impfquote bei 77,2 Prozent für die Einfach- und bei 72,2 Prozent für die Zweifachgeimpften. Noch besser sieht die Statistik bei den Älteren aus: 82,3 der Hessen, die älter als 60 Jahre sind, haben schon zwei Spritzen erhalten. Mit einer Impfaktionswoche in ganz Deutschland sollen nun noch einmal die Zauderer umworben werden: Mit zahlreichen Angeboten unter dem Motto #Hierwirdgeimpft wird auch in Hessen der Weg zur Spritze ganz ohne Voranmeldung leicht gemacht. Alle Angebote sind unter https://bit.ly/3llCXzf abrufbar. In Schulen und Bürgerbüros, in Gesundheitsämtern und Moscheen, im Kino, bei Tafeln oder auf dem Parkplatz, von Kassel bis nach Bensheim: der Weg zur ersten Dosis soll damit für alle Bürgerinnen und Bürger so einfach wie möglich werden.

Weitere Einschränkungen für Ungeimpfte wahrscheinlich

Am Dienstag wird das Corona-Kabinett voraussichtlich weitere Einschränkungen für Ungeimpfte beschließen. Die Rede ist zum einen vom 2-G-Modell für bestimmte Örtlichkeiten, wonach der Besuch zum Beispiel von einem ein Restaurant ohne Immunschutz nicht mehr möglich wäre. Ein Test würde dann nicht mehr ausreichen. Die Aussicht darauf stieß bisher in der Gastronomie allerdings auf wenig Gegenliebe.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) deutete außerdem im hr-Sommerinterview an, dass bei hohen Inzidenzen und vermehrten Krankenhauseinweisungen auch die 3-G-Regel strikter ausgelegt werden müsste. Dann könnte nur noch ein kostenpflichtiger PCR-Test Ungeimpften den Einlass zu verschiedenen Veranstaltungen ermöglichen.

Impfzentrum Wiesbaden schließt bald

Bis Ende September schließen alle Impfzentren in Hessen. In der Landeshauptstadt hat der Endspurt schon begonnen: Die Wiesbadener können sich nur noch in dieser Woche im Rhein-Main Congress-Centrum immunisieren lassen. Impfwillige von zwölf Jahren an bekommen dort ohne Anmeldung die Erst- und Zweitimpfung, für eine Drittimpfung muss eine Priorisierung vorliegen.

Bevor das Zentrum schließt, bietet es noch eine Aktion am Freitag an. Dann steht ein mobiles Impfteam von 14 bis 20 Uhr vor dem Äppelallee-Center an der Äppelallee 69. Wer sich dort impfen lassen möchte, kann heute schon einen Aufklärungsbogen ausfüllen, der im Internet unter www.wiesbaden.de/coronavirus abrufbar ist.