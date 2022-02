Corona-Impfung : Immunisierung mit Folgen

In den allermeisten Fällen ohne unerwünschte Nebenwirkungen: In einer Frankfurter Hausarztpraxis wird eine Corona-Impfung vorbereitet. Bild: Frank Röth

Rolf Merk hat keine gute Erinnerung an seine Immunisierung gegen das Coronavirus. Mit den Worten „Seit meiner Impfung ist nichts mehr, wie es war“, hat der Mainzer Jurist einen Gastbeitrag für die „Berliner Zeitung“ überschrieben. Darin berichtet er von andauernden Schmerzen, körperlicher Schwäche und einer lebensgefährlichen Verschlechterung seines Zustands einen Monat nach der Spritze, die er für die Ursache seiner Leiden hält. Eindrücklich beschreibt der Vorsitzende des Rechtsausschusses der Stadt Mainz auch, wie er bei Ärzten mit seinem Anliegen auf Unverständnis stieß.

Dass Impfungen auch länger anhaltende unerwünschte Folgen haben, davon zeugt eine Liste von Meldungen beim Paul-Ehrlich-Institut in Langen. Die Experten bewerten dort alle eingehenden Hinweise und ziehen ein Fazit in einem ausführlichen Jahresbericht: Was ist „nur“ eine vorübergehende Nebenwirkung wie Schmerzen an der Einstichstelle, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen und Fieber, die auf die erwünschte Aus­einandersetzung des Immunsystems mit dem Impfstoff hinweisen? Und wo beginnt eine Gefährdung? Die Einschätzungen der Fachleute haben dazu beigetragen, die Altersempfehlung für die Impfung mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff zu ändern, nachdem eine sehr seltene schwere Nebenwirkung mit Todesfolge erkannt worden war. Und sie gaben Hinweise auf die selten auftretenden Herzmuskelentzündungen bei jungen Männern nach der zweiten Dosis Moderna.