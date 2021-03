Aktualisiert am

Neues Biontech-Werk in Marburg

Neues Biontech-Werk in Marburg :

Neues Biontech-Werk in Marburg : Alle fünf Tage acht Millionen Impfdosen

Zutatenmischung: Eine Biontech-Mitarbeiterin in Marburg simuliert, wie Komponenten für die Impfstoffproduktion in einen Beutel gefüllt werden. Bild: Lucas Bäuml

Biontech hat in Mittelhessen eines der größten Impfstoffwerke der Welt in Betrieb genommen. Die Wochenproduktion passt in einen Kofferraum. Ein Besuch bei den Machern des Impfstoffs.