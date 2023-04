Unterkünfte : Drei Leichtbauhallen und ein alter Supermarkt für Geflüchtete

Der Wetteraukreis will in drei Orten Leichtbauhallen für Flüchtlinge bauen. Zudem mietet er einen ehemaligen Supermarkt und ein altes Fitnessstudio an. Es sei längst eine „Notsituation“ erreicht, heißt es.