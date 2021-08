Impfaktion in Frankfurt : Eine Impfung zum Mitnehmen

Fast 28 Grad zeigt das Thermometer an diesem Samstag, trotzdem steht Alexander Mai schon seit einer Stunde auf der Konstablerwache in der prallen Sonne. Vor und hinter ihm sind Menschen in einer Schlange, die dasselbe wollen wie er: Eine der Corona-Impfungen, die Fachkräfte der Malteser Frankfurt an Kurzentschlossene vergeben. Obwohl es schon seit Monaten den Impfstoff gegen das Coronavirus gibt, sind noch längst nicht alle geimpft – und viele entscheiden sich erst jetzt spontan dazu.

„Ich wohne zehn Minuten von hier entfernt, da kam das ganz gelegen“, sagt Mai. Der 27 Jahre alte Web-Entwickler wollte sich eigentlich schon länger impfen lassen, hatte aber vergessen, einen Termin auszumachen. „Aber wenn es jetzt spontan hier an der Konstablerwache geht, dann mache ich das.“ Er hofft, eine Dosis des Impfstoffes von Johnson&Johnson zu bekommen. „Dann muss ich nur einmal geimpft werden und habe es hinter mir.“