Inzidenz in Kleinstadt bei 550 : Super-Hotspot in der Provinz

Dichter Nebel liegt über den Häusern und wabert in den Straßen der Kleinstadt. Wer seine Nase durch den Türrahmen steckt, zuckt unweigerlich zurück. Die nasse Kälte bei zwei Grad über Null schreckt ab. Wer eine Joggingtour wagt, sieht Greifvögel wenige Meter abseits des Weges auf Bäumen aufgeplustert kauern, und anders als sonst fliegen sie nicht auf. Alles grau in grau, ein normaler Spätherbsttag am Südrand des Gießener Beckens. Keine besonderen Vorkommnisse. Wäre da nicht diese so überraschende wie aufsehenerregende Nachricht: Die aus zwei Dörfern gebildete Kleinstadt gilt plötzlich als Super-Hotspot. 156 Covid-19-Fälle binnen sieben Tagen stehen zu Buche. Der Ort weist hochgerechnet auf 100.000 virtuelle Einwohner eine Inzidenz von gut 550 aus, das ist doppelt so viel wie in Offenbach. Mit diesem Corona-Kennwert hat er sogar für einen Tag den Tabellenführer in der Corona-Rangliste des Robert-Koch-Instituts ausgestochen, den Landkreis Hildburghausen in Thüringen. Da in dieser Liste aber nur Kreise und kreisfreie Städte aufgenommen werden, taucht die Kleinstadt dort nicht auf.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Doch woher kommen dessen ungeachtet die ganzen neuen Fälle? Die Gastronomie scheidet als Infektionsquelle aus: alles dicht und coronakonform nur auf Außer-Haus-Geschäfte ausgelegt in diesen Tagen. Die Schulen? Nichts dergleichen bekannt. Sportvereine? Lahmgelegt wie anderswo auch. Sogar Sport in lockeren Gruppen, wie sie eine Ärztin und eine andere geschulte Kraft am Ort anbieten, erlaubt das Land Hessen seit Wochen nicht. Diese „Bootcamps“ fallen aus.