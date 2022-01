Corona-Regel gelockert : Schüler ohne Maske im Bus

Aktualisiert am

Im Hotspot Frankfurt ist diese Woche eine Corona-Regel gelockert worden: Förderschüler werden in voll besetzten Bussen zum Unterricht gefahren – ohne Abstand und Maske. Bis vor den Weihnachtsferien galt, dass immer höchstens fünf Kinder und Jugendliche in den Neuner-Bussen saßen, sodass jeweils ein Sitzplatz zwischen den Insassen frei blieb.

Florentine Fritzen Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

„Unser Bus war heute Morgen rappelvoll“, sagt Claudia Schröder, deren zwei Kinder die Panoramaschule in Nied besuchen, eine Schule für Kinder mit geistigen Einschränkungen. Erfahren hat die Mutter von der neuen Regel erst am Wochenende durch eine andere Mutter. Diese sei vom Fahrer angerufen worden, der ihr gesagt habe: „Die Busse sind ab Montag wieder voll.“ Das heißt: acht Kinder und Fahrer. Für die Eltern ist „absolut nicht nachvollziehbar“, warum die Abstandsregeln aufgehoben wurden, ausgerechnet jetzt, da sich die Omikron-Variante des Coronavirus rapide ausbreitet, die Inzidenz in der Stadt bei weit jenseits von 600 liegt und überall sonst der Schutz verstärkt wird.