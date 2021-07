Hessen-Kennwert steigt minimal : Nur das bayrische Hof liegt bei der Inzidenz vor Frankfurt

Vorbereitet: Am Sonntag wird bei einer Sonderaktion in Büdingen das Produkt von Johnson & Johnson verabreicht, ebenso wie in der Frankfurter Festhalle. Bild: Maximilian von Lachner

Hessen hinkt beim Impfen weiter vielen anderen Bundesländern hinterher. Sowohl bei den Erstimpfungen als auch bei den Durchgeimpften liegt die Quote anhaltend unter dem Durchschnitt im Bund. Einen Auftrieb könnte der Impfkampagne eine weitere Sonderaktion geben. Am Sonntag wird in Büdingen den gesamten Tag über das Produkt von Johnson & Johnson verabreicht, das nur eine Injektion erfordert. Der Landkreis Wetterau begründet dies mit dem großen Erfolg einer solchen Aktion vor wenigen Wochen. Gleiches hatte es auch in Butzbach gegeben. Noch bis Sonntag läuft eine Impfaktion mit Johnson & Johnson in der Frankfurter Festhalle für 2600 Frankfurter. Nach Anlaufschwierigkeiten scheint das Angebot komplett angenommen worden zu sein, es stehen aktuell keine Termine mehr offen. Um die Impfungen voranzutreiben, lässt der Main-Kinzig-Kreis unter dem Titel „Dein Pflaster“ einen Impfbus fahren.

Die Mainzer Uni-Medizin hat einen neuen Behandlungsansatz gegen Covid-19 entdeckt. Dabei geht es um ein gerinnungshemmendes Protein. Daraus könnten neue Medikamente entstehen.

Derweil meldet das Robert Koch-Institut (RKI) deutlich mehr neue Corona-Fälle als vor einer Woche für Hessen. Die Inzidenz ist über Nacht um zwei Zehntel gestiegen und übersteigt den Wert vom vergangenen Freitag um 1,3 Prozentpunkte. Nur Bremen und Hamburg haben mehr Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern binnen Wochenfrist verzeichnet. Auch in Hessens größter Stadt hat die Inzidenz über Nacht leicht zugelegt und liegt wieder auf dem Niveau vom Mittwoch, vor allem aber knapp sechs Prozent höher als vor einer Woche.

Nach Angaben des RKI haben hessische Gesundheitsämter über Nacht 101 neue positive PCR-Tests gemeldet, nach 59 vor einer Woche und 253 vor einem Monat. Offiziell haben sich bisher 291.541 Menschen in Hessen mit einer Variante des Coronavirus angesteckt. Unverändert gelten etwa 1100 Infektionen als noch aktiv. Seit dem 11. Juni ist die Hessen-Inzidenz von 21,5 auf 8,3 gefallen – vor einer Woche betrug sie indes 7,0. In den vergangenen Tagen trat der Wert mehr oder weniger auf der Stelle.

In Frankfurt ist der Kennwert über Nacht von 20 auf 20,6 geklettert. Das ist nicht wirklich hoch, aber mehr neue Fälle unter 100.000 Einwohnern hat binnen Wochenfrist nur die Stadt Hof gemeldet. Auch im Main-Kinzig-Kreis ist der Kennwert leicht gestiegen; diese Region liegt auf Platz sechs in der Bundesstatistik. Erfreulich: Für den Vogelsberg steht nun wieder die Null.

Drei weitere Tote im Zusammenhang mit der Pandemie gilt es zu betrauern. Insgesamt sind es offiziell 7542. Auf den Intensivstationen des Landes lagen nach Zahlen des Divi-Registers vom Freitag 64 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung, wie dpa berichtet. Von ihnen wurden 32 invasiv beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Hinzu kamen zuletzt 46 Patientinnen und Patienten mit gesicherter Covid-19 Infektion auf Normalstation, weiterhin bestehen 69 Verdachtsfälle, wie das Sozialministerium der F.A.Z. mitteilte.

Viele wissen nichts von ihrer Infektion

Mehr als 40 Prozent aller mit dem Coronavirus Infizierten wissen nach einer Studie der Universitätsmedizin Mainz nichts von ihrer Infektion. Die Forscher hatten Infektionen in Mainz und dem angrenzenden Kreis Mainz-Bingen analysiert. Zu zehn Personen, die wissentlich infiziert sind, müssten rund acht Personen hinzugerechnet werden, die unwissentlich infiziert sind, sagte der Koordinator der Gutenberg Covid-19-Studie, Philipp Wild, in Mainz. Männer seien (44,2 Prozent) im Vergleich zu Frauen (40,6 Prozent) häufiger unwissentlich mit Sars-CoV-2 infiziert.

An der Studie haben von Oktober 2020 bis Ende Juni 2021 rund 10.520 Menschen im Alter von 25 bis 88 Jahren aus Mainz und dem Kreis Mainz-Bingen teilgenommen. Für diese Region seien die Ergebnisse repräsentativ.

56,6 Prozent der Hessen mit erster Impfung

Bei beiden Impfquoten liegt das zentral gelegene Bundesland weiter unter dem Durchschnitt im Bund. Nach einem Zwischenspurt hinkt Hessen im Vergleich zum Bund beim Impfen wieder etwas hinterher: 56,2 Prozent der Menschen in Hessen haben nach neuesten Daten eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Hessen liegt nun 1,1 Punkte unter dem Durchschnitt im Bund, 0,2 schlechter als am Mittwoch. Spitzenreiter ist Bremen mit 66,5 Prozent Erstgeimpften – Rheinland-Pfalz kommt auf 58,6.

Bei den vollständig Geimpften hinkt Hessen dem Mittelwert im Bund deutlicher hinterher. Hessen kommt auf 39,5 Prozent, das sind 1,3 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt, die Lücke schließt sich aber etwas. 3,56 Millionen Menschen in Hessen sind mindestens einmal geimpft, 2,48 Millionen haben bereits einen vollständigen Impfschutz.

Niedergelassene Mediziner nebst Personal haben bisher mehr als 2,01 Millionen Impfungen verabreicht, wie die Kassenärztliche Vereinigung mitgeteilt hat. Seit Anfang April wird in Hessen auch in den Hausarztpraxen gegen Covid-19 geimpft, etwas später sind auch die Facharztpraxen und seit 7. Juni die Betriebsärztinnen und -ärzte hinzugekommen.

Das Land versucht derweil, die in anderen Ländern um sich greifende Impfmüdigkeit in Hessen gar nicht erst aufkommen zu lassen. „Jetzt gilt es, nicht nachzulassen: Lassen Sie sich impfen, sobald Sie ein Impfangebot erhalten – damit wir auch für den Herbst gewappnet sind“, lautet der Appell der Landesregierung.