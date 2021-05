Aktualisiert am

Hessen will Impfpass-Fälscher härter bestrafen

Weniger neue Corona-Fälle : Hessen will Impfpass-Fälscher härter bestrafen

Hessen will sich für härtere Strafen für Impfpass-Fälscher einsetzen. Die neuen Daten zum Infektionsgeschehen fallen gemischt aus. Immerhin hellt sich die Corona-Landkarte etwas auf.

Streifzug: Corona-Kontrollen in Offenbach Bild: dpa

Gemischte und dabei tendenziell erfreuliche Nachrichten zum Corona-Infektionsgeschehen in Hessen kommen aus dem Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin. Die Gesundheitsämter haben dem RKI zwar wieder deutlich mehr neue Fälle gemeldet als zu Wochenbeginn. Allerdings ist der Montag wie der Dienstag regelmäßig von Meldeverzug seitens der Gesundheitsämter geprägt – und diese „Delle“ ist nun wieder ausgebeult. 1732 über Nacht verzeichnete Neuinfektionen sind gut 300 weniger als vor einer Woche. Seit Beginn der Pandemie haben sich etwa vier Prozent der Menschen in Hessen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen bleibt recht hoch.

Thorsten Winter (thwi.), Rhein-Main-Zeitung Folgen Ich folge



Die Inzidenz sinkt wie schon an den Vortagen weiter, das sind die binnen Wochenfrist verzeichneten Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern. Die Kennziffer liegt deutlich unter dem Wert von vergangenem Dienstag, jedoch nach wie vor höher als im Bund. Und: Nur in Thüringen, Sachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ist die Inzidenz höher. 49 weitere Tote im Zusammenhang mit Covid-19 gilt es zu betrauern. Zum Vergleich: Vor sieben Tagen waren es zwölf Tote.

Derweil holt das Land den Rückstand beim Impfen im Vergleich zu anderen Bundesländern weiter auf, zumindest bei den Erstimpfungen. Frankfurt vergibt weiter Sondertermine für Berechtigte der Prio-Gruppen 1-3, darunter auch Pendler, die anderswo wohnen. Statt den eigenen Impftermin abzuwarten, besorgen sich manche gefälschte Impfnachweise. Hessen will nun das Fälschen von Impfpässen und anderen Gesundheitszeugnissen stärker bestrafen.

Vorstoß auf Justizministerkonferenz

Das Land hat dazu eine Initiative zur Änderung des Strafgesetzbuchs gestartet. Sie soll auf der Justizministerkonferenz im Sommer diskutiert werden. „Wenn Menschen mit der Gesundheit anderer spielen oder damit sogar Geschäfte machen, ist dies moralisch verwerflich und muss hart bestraft werden“, sagte Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden. Rechtlich fallen falsche Atteste oder gefälschte Impfpässe unter Urkundenfälschung. Es droht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren.

Die 1732 über Nacht gemeldeten Fälle eingerechnet, haben die Gesundheitsämter seit Beginn der Pandemie 267.721 Corona-Infektionen verzeichnet. Rund 23.500 davon gelten noch als aktiv, also als nicht ausgestanden. Allerdings schätzt das RKI diese Zahl nur: Wer 14 Tage nach dem positiven PCR-Test nicht ärztlich behandelt wird, gilt als geheilt. Die Inzidenz in Hessen beträgt 139 im Vergleich zu 175,5 vor einer Woche. Der Mittelwert im Bund beläuft sich auf 133.

Drei hellrote Flecken auf der Landkarte

Die Corona-Landkarte des RKI hat sich über Nacht etwas aufgehellt. Außer dem Wetteraukreis rangieren nun auch der Vogelsberg- und der Hochtaunuskreis unter der Inzidenzmarke 100, die nächtliche Ausgangssperren bedingt, sofern sie an drei Tagen hintereinander überschritten wird (siehe Kasten unten). Die Wetterau könnte als erstes von Ausgangssperren Abstand nehmen, wenn sich die Tendenz verfestigt. Sie erscheint auf der Landkarte ebenso hellrot wie der Hochtaunus und der Vogelsberg.

Umgekehrt bleibt Offenbach der einzige dunkelrote Flecken mit einer Kennziffer von 256,4. An zweiter Stelle folgt Fulda mit glatt 200.

440 Covid-Patienten wurden in Hessen nach Zahlen des Divi-Intensivregisters auf Intensivstationen behandelt, 218 von ihnen mussten beatmet werden, wie dpa meldet. Vor knapp einer Woche waren es 452 Patienten gewesen, von denen 231 beatmet werden mussten. Der Anteil der Covid-Patienten auf hessischen Intensivstationen lag bei 22 Prozent. 196 der 1773 Intensivbetten im Land waren frei. 6892 Personen sind in Hessen bisher offiziell an oder mit Covid-10 gestorben.

28,5 Prozent der Hessen mit erster Impfung

Bei der Erstimpfquote lässt Hessen nach einem Zwischenspurt mittlerweile eine Handvoll Länder hinter sich, darunter Schleswig-Holstein und den Nachbarn Thüringen. 28,5 Prozent der Menschen in Hessen haben laut RKI die erste vorbeugende Spritze gegen das Coronavirus bekommen. Der Durchschnitt im Bund beträgt aber 29,5 Prozent. Spitzenreiter ist jetzt das Saarland mit 33,1. Auch bei den durchgeimpften Personen hinkt Hessen dem Mittelwert im Bund hinterher. Hessen kommt auf acht Prozent, das sind drei Zehntel unter dem Durchschnitt.

Mehr zum Thema 1/

Nach wie vor vergibt die Stadt Frankfurt über ihr Meldeportal immer noch Impf-Sondertermine für Personen unabhängig vom Alter. Im Angebot ist das Vakzin von AstraZeneca. Eine Impfung sei nur möglich, wenn jemand zum Zeitpunkt der Impfung der Priorisierungsgruppe 1-3 der Corona-Impfverordnung angehöre und das Impfzentrum Frankfurt am Main zuständig sei. „Anderslautende im Internet kursierende Informationen sind falsch! Die Impfung erfolgt mit dem Impfstoff des Herstellers AstraZeneca. Ein Impfstoffwechsel im Impfzentrum ist nicht möglich“, heißt es auf der entsprechenden Internetseite. 5500 Termine sind insgesamt zu vergeben, neuerdings auch an Berufspendler, die in Frankfurt arbeiten. Sie sind bis zum 9. Mai buchbar.