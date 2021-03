Inzidenz springt auf 100 : Hessen verschiebt weitere Öffnung der Schulen

Verschoben: Vorerst wird es keinen Wechselunterricht in der Mittelstufe in Hessen geben Bild: dpa

Nach dem Protest von Schulträgern und Lehrern sieht das Land Hessen von einer weiteren Öffnung der Schulen vorerst ab. Das hat Ministerpräsident Volker Bouffier mitgeteilt. Die Kommunen sollen nach seinen Worten künftig die Möglichkeit haben, bei einem besonderen pandemischen Geschehen alleine zu handeln. Bouffier verwies dessen ungeachtet den nächsten Corona-Gipfel von Kanzlerin und Länderchefs abwarten. Zunächst hatte es geheißen, schon vor Ostern solle es Wechselunterricht für die Klasse 7 bis 10 geben. Das ist nun vom Tisch.

Intensivärzte fordern seit Tagen angesichts der Zunahme der bestätigten Corona-Fälle eine Abkehr von Lockerungen. Steigt die Inzidenz als zentraler Corona-Kennwert in der Bundesrepublik doch in Höhen, die zuletzt im Januar verzeichnet wurden, bevor die Impfkampagne begann. Die Inzidenz, das sind die binnen Wochenfrist eingelaufenen neuen Fälle unter 100.000 Einwohnern. Mittlerweile stockt die Impfkampagne. Denn Deutschland und damit auch Hessen hat Corona-Impfungen mit dem Präparat des Herstellers Astra-Zeneca vorsorglich ausgesetzt. In der Folge hat etwa das Impfzentrum in der Frankfurter Festhalle eine „Vollbremsung“ hingelegt.

AfD: Lockdown sofort beenden

Die Lehrergewerkschaft GEW erteilt einer weiteren Öffnung der Schulen angesichts dessen eine Absage und unterstützt Schulträger mit gleicher Meinung. Dagegen forderte die AfD im hessischen Landtag die „sofortige Beendigung des Lockdowns“.Die Leitlinie von Bund und Land lautet dagegen: Steigt die Inzidenz auf mehr als 100, könnten Lockerungen wieder zurückgenommen werden.

Denn die Politik will eine Überlastung von Kliniken durch Corona-Kranke verhindern. Zuletzt ist die Zahl der Covid-Patienten auch in hessischen Kliniken nach einem wochenlangen Rückgang aber nur wenig gestiegen. Und der Handelsverband Hessen mahnt, eine Rücknahme der Lockerungen würde den Händlern die Perspektive rauben. Laut RKI sei das Ansteckungsrisiko beim Einkaufen gering.

Drei Ost-Länder vor Hessen

Viel dynamischer klettert der zentrale Corona-Kennwert. Über Nacht ist die Inzidenz auf glatt 100 gesprungen. Höhere Werte weist das Robert-Koch-Institut nur für Spitzenreiter Thüringen sowie für Sachsen-Anhalt und Sachsen aus. Im Bund liegt der Durchschnitt bei 90. Am besten schlägt sich Schleswig-Holstein mit 56, Rheinland-Pfalz kommt laut RKI auf 66. Sieben der 21 Landkreise sowie Frankfurt und Offenbach erschienen auf der RKI-Landkarte zuletzt rot mit einer Inzidenz von mehr als 100; tagesaktuelle Daten sind beim RKI noch nicht verfügbar, weil die Datenbank aktualisiert wird.

Das RKI hat nach eigenen Angaben über Nacht 1554 neue positive Corona-Tests verzeichnet. Vor einer Woche waren es 1084 gewesen, zum Donnerstag vor zwei Wochen hatte es 923 gemeldet. Die Inzidenz hatte seinerzeit bei 68 gelegen. Am Mittwoch betrug sie gut 93. Es geht also sprunghaft aufwärts. Seit Beginn der Pandemie vor gut einem Jahr hat das RKI 201.86 Infektionen registriert. Zuletzt galten etwa 10.500 Fälle als nicht ausgestanden, bei steigender Tendenz nach der Zunahme der Neuinfektionen.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie stieg über Nacht um 14, vor Wochenfrist hatte das für die Seuchenbekämpfung zuständige Institut 16 weitere Tote gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind offiziell 6108 Personen in Hessen an oder mit Covid-19 gestorben, mehr als die Hälfte davon in Alten- und Behindertenheimen. In Rheinland-Pfalz sind es 2705.