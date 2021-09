Bouffier kündigt an : Hessen ermöglicht 2G-Regel für Gastronomie und Friseure

Nur noch Geimpften und Genesenen den Zutritt erlauben – das werden Gastronomen und andere Gewerbetreibende in Hessen künftig dürfen. Ministerpräsident Bouffier kündigt einen Beschluss dazu an.

Auch in Hessen dürfen Gastronomen, Friseure und andere Unternehmen künftig die Regel 2G anwenden. Das werde das Corona-Kabinett voraussichtlich zu Anfang der nächsten Woche beschließen, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Montag im Gespräch mit der F.A.Z. Der Beschluss gibt privaten Anbietern die Möglichkeit, nur Geimpften und Genesenen den Zutritt zu ihren Räumlichkeiten zu erlauben.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. Folgen Ich folge

Wer sich lediglich hat testen lassen, ist dann ausgeschlossen. Diese Möglichkeit werde man in die nächste Fassung der Corona-Verordnung aufnehmen, kündigte Bouffier an. „Wir werden das ausdrücklich klarstellen.“ Der Jurist äußerte die Einschätzung, dass eine solche Regelung auch rechtlich geboten sei. Niemand könne einem privaten Unternehmer vorschreiben, wem er seine Angebot zugänglich machen müsse.

Inzidenz nicht mehr Leitwert

In der öffentlichen Daseinsvorsorge bleibt es hingegen bei „3 G“. So sollen beispielsweise Behörden oder Busse auch den Menschen offenstehen, die zwar nicht genesen oder vollständig geimpft, aber negativ getestet sind. Die gegenwärtig geltende Verordnung des Landes trat am 19. August in Kraft und muss innerhalb von vier Wochen verlängert werden, bevor sie ausläuft. Bouffier kündigte noch weitere Änderungen an.

So bekräftigte er die Absicht der Landesregierung, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz nicht mehr als alleinigen Leitwert zur Bekämpfung der Pandemie gelten zu lassen. Dabei handelt es sich um die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche je 100.000 Einwohner. Dieser Wert soll in Hessen ergänzt werden durch die Zahl der in einer Woche pro 100.000 Einwohner durch das Virus bedingten Krankenhausaufnahmen, die Hospitalisierungsrate. Hinzu kommen wird nach Bouffiers Angaben die Impfquote. Es werde gebe eine Mischung der Kriterien geben, an er man gegenwärtig noch arbeite.