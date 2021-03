Corona-Landkarte rot geprägt : Hessen beschafft neun Millionen Schnelltests für Laien

Das Land Hessen hat neun Millionen Antigen-Tests für Laien bestellt. Es reagiert damit auf die Folgen einer Ankündigung nach dem jüngsten Corona-Gipfel von Kanzlerin, Länderchefinnen und Ministerpräsidenten: Das Versprechen von Bund und Land, nach dem auch jeder Person in Hessen je Woche ein Schnelltest zustehe, hat umgehend für starke Nachfrage gesorgt. Hausärzte und Apotheken bekommen das zu spüren. Es mangelt aber noch an klaren Abläufen und Vorgaben zur Kostenübernahme durch den Bund.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Die Mittel für den Ankauf der Schnelltests stammen aus dem Sondervermögen, dafür wurden vergangene Woche 50 Millionen Euro bereitgestellt, wie Sozialminister Kai Klose (Die Grünen) erläutert. Die Schnelltests seien für Kindergarten, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer und Erzieherinnen gedacht. „Die Selbsttests sind – neben den Schnelltests durch professionelle Anwender – ein weiteres Mittel, um flexibel und schnell testen zu können“, wird Klose zitiert.

Nach dem Start von Click and meet müssen sich Händler und Kunden erst noch an die neue Lage gewöhnen. Manche Händler lassen die Kunden, die weder online noch am Telefon einen Termin ausgemacht haben oder das mangels technischer Vorgaben nicht konnten, einen Zettel ausfüllen. Andere holen die potentiellen Käufer an der Eingangstür ab. Was im Einzelnen erlaubt ist, erläutert das Land in seinen neuen Auslegungshinweisen zu den Corona-Beschlüssen.

Kassel von 18,8 auf mehr als 50

Wie schnell sich das Infektionsgeschehen drehen kann, zeigt etwa Kassel: Vor gut zwei Wochen glänzte die Stadt mit einer Inzidenz, also neuen Infektionsfällen je 100.00 Einwohnern, von weniger als 20. Genau 18,8 meldete das Robert-Koch-Institut zum 25. Februar für die Kommune. Seitdem klettert der zentrale Corona-Kennwert aber stetig und liegt mittlerweile wieder jenseits der Marke 50. Solche Regionen kennzeichnet das RKI hellrot. Umgekehrt hat sich innerhalb von zwei Wochen die Zahl der binnen Wochenfrist eingelaufenen neuen Fälle unter 100.000 Einwohnern im Vogelsbergkreis in etwa halbiert. Dieser sehr ländlich geprägte Kreis weist die niedrigste Inzidenz in Hessen auf, sie liegt unter 30.

Der höchste Kennwert steht derweil für den Lahn-Dill-Kreis zu Buche, es folgt die Stadt Offenbach. Hier wie dort breitet sich jeweils die britische Virus-Variante aus. Offenbach hat daraufhin die Quarantäne- und Testvorschriften für Schulen und Kindertagesstätten verschärft. Weit mehr als die Hälfte der hessischen Regionen erscheinen hellrot.

Starke Inzidenz-Schwankungen

Das RKI meldet am Dienstag 448 neue Fälle für Hessen nach 289 vor sieben Tagen. Seit Beginn der Pandemie haben die Gesundheitsämter in Hessen alles in allem 193.424 Fälle gemeldet, das entspricht etwa drei Prozent der Landesbevölkerung. 9200 Fälle gelten als nicht ausgestanden, 200 weniger als am Montag. Die Landes-Inzidenz beträgt 68,7 nach 64,7 vor einer Woche und gut 61 vor zwei Wochen und ist gegen den Bundestrend über Nacht geklettert. Die Corona-Landkarte für Hessen beim RKI ist rot durchwirkt.

Das Robert-Koch-Institut weist für den Lahn-Dill-Kreis eine Inzidenz von fast 118 aus nach 88,4 vor zwei Wochen. Für Offenbach steht der Wert 112 zu Buche nach 80,4 und den Landkreis Fulda fast 107 nach 54,3. Alle anderen Kreise und Großstädte liegen unter 100, wobei der Main-Kinzig-Kreis mit 93 dieser Marke am nächsten kommt. Im Vogelsberg ist die Kennziffer innerhalb von zwei Wochen von gut 52 auf 28,4 gesunken.

Unter 40 liegen noch der Kreis Kassel mit 32 und der Schwalm-Eder-Kreis mit 33. In Rhein-Main weist weiter Mainz mit 37,5 die niedrigste Inzidenz auf, wobei der Kreis Mainz-Bingen mit 32,6 noch besser dasteht. In Frankfurt oszilliert der Kennwert um die Marke 75, in Darmstadt liegt er wie im Kreis Darmstadt-Dieburg oder auch im Odenwald unter 50.

Test-Hilfe durch Apotheker

Über Nacht sind 18 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie gemeldet worden. Offiziell sind bisher 5962 Personen an oder mit Covid-19 gestorben, mehr als die Hälfte davon in Altenheimen. Allerdings bessert sich nach Angaben von Sozialminister Kai Klose (Die Grünen) die Lage in den Altenheimen. Die Zahl der Todesfälle gehe zurück. Mittlerweile haben sieben von zehn Bewohnerinnen und Bewohnern schon ihre zweite Impfung bekommen.

„Trotzdem ist es unbedingt notwendig, auch weiterhin Schutzmaßnahmen einzuhalten: kein Impfstoff bietet einen 100-prozentigen Schutz vor Erkrankung“, hob er am Montag hervor. Dazu zählten die seit Januar verpflichtenden Antigen-Schnelltests für Besucher. Klose zufolge unterstützen nun auch hessische Apotheker die Heime bei solchen Tests. Das Land Hessen, die Landesapothekerkammer Hessen und die Trägerverbände der Pflegeeinrichtungen in Hessen haben demnach dazu gemeinsam einen Muster-Vertrag entwickelt und ihren Mitgliedern zur Verfügung gestellt.

Gut sechs Prozent der Hessen haben erste Impfung bekommen

Bis Montagabend – neuere Daten kommen im Tagesverlauf – wurden 575.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft, nach 491.000 am Donnerstag. Darunter sind 396.000 Erstimpfungen. Die Quote bei den Erstimpfungen beträgt nun 6,3. Das bezieht sich prozentual auf die hessische Bevölkerung. Hessen hat bei der Erstimpfquote aufgeholt. Aktuell schneiden der frühere Spitzenreiter Mecklenburg-Vorpommern sowie Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt schlechter ab. Vorne liegt das Saarland (7,4) vor Bremen (7,3); Rheinland-Pfalz kommt auf 6,8. Der bundesweite Durchschnitt beträgt 6,4 Prozent.

Mehr zum Thema 1/

Bei den Zweitimpfungen liegt Hessen mit 2,8 mit dem Saarland am Tabellenende. Gut 117.000 Hessen haben bisher die zweite Spritze gegen das Coronavirus erhalten, Berlin führen mit 3,6 Prozent vor Rheinland-Pfalz und Thüringen mit 3,5 – der Mittelwert im Bund liegt bei 3,1. In den 28 Impfzentren wären bei Auslastung insgesamt bis zu 50.000 Corona-Impfungen am Tag möglich. Die höchste Zahl der Impfungen nimmt jedoch mit der zur Verfügung stehenden Impfstoffmenge und der sich daran orientierenden Vergabe der Termine für eine Schutzimpfung ab.