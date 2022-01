Ganz Hessen ein Hotspot : Frankfurter Corona-Wert weiter nicht korrekt

Zum Dienstag bekommt auch der Werra-Meißner-Kreis den unerfreulichen Hotspot-Status. Bisher war diese ländliche Region die einzige in Hessen ohne eine Sieben-Tage-Inzidenz von 350 an drei Tagen hintereinander. Mit dieser relativen Ruhe ist es nun vorbei. Dies folgt aus dem Corona-Bulletin des Sozialministeriums. Demnach weisen zudem sieben Landkreise und Großstädte mittlerweile eine vierstellige Inzidenz auf. Das sind Wiesbaden, Darmstadt, Offenbach und Frankfurt sowie die Kreise Darmstadt-Dieburg, Hochtaunus und Main-Taunus. In Wiesbaden und Darmstadt ist die Kennziffer über Nacht gesunken, in Frankfurt etwa dagegen gestiegen. Der Wert für die Mainmetropole ist der fünfthöchste in Hessen, nachdem die Stadt bis Mitte vergangener Woche mit Abstand die meisten Neuinfektionen binnen sieben Tagen unter 100.000 Einwohnern gemeldet hatte. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zeigt sich besorgt wegen der Lage an Schulen.

Zu bedenken ist dessen ungeachtet folgendes: In Frankfurt dürfte die Inzidenz deutlich höher liegen, als vom RKI angegeben. Grund hierfür sei noch immer ein Problem mit der RKI-Meldesoftware Surfnet, heißt es aus dem Gesundheitsamt. Nach einem Update ist es den Angaben eines Sprechers des Amtes in mehreren Gesundheitsämtern zu Problemen gekommen, die eine Meldung der Daten weiterhin erschwerten. Es werde mit Hochdruck an einer Lösung des Problems gearbeitet. Jedoch, so der Sprecher weiter, sei das Meldeprogramm, mit dem das RKI arbeite, veraltet und nie dafür konzipiert gewesen, dass bundesweit so viele Ämter zeitgleich darauf zugreifen.

Allein an diesem Wochenende sind nach Angaben eines Sprechers des Gesundheitsamtes Frankfurt mehr als 6000 Positivmeldungen eingegangen, die noch nicht gemeldet werden konnten. Nicht hinter jeder Meldung verbirgt sich ein neuer Fall. Bei einigen handelt es sich um PCR-Tests von schon registrierten Personen, die versuchen, sich aus der Quarantäne freizutesten. In anderen Fällen haben die Labore eine Sequenzierung der Proben vorgenommen. Auch dieses Ergebnis läuft als Doppelmeldung ein.

Wiesbaden laut RKI mit höchster Inzidenz

Auch an vielen anderen Orten in Hessen gibt die Inzidenz weiter Anlass zur Besorgnis, zumal nun die Kliniken wieder merklich mehr Neuaufnahmen von Corona-Kranken melden. Laut RKI hat die Landeshauptstadt Wiesbaden mit 1450 die höchste Inzidenz in Hessen nach 868 vor sieben Tagen. Mit 1420 binnen Wochenfrist verzeichneten Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern folgt Darmstadt. Offenbach liegt mit 1342 dahinter, der Landkreis Darmstadt-Dieburg kommt auf 1228 nach 728 vor einer Woche. Die links des Rheins gelegene rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz weist 1144 nach 1228 auf; Tendenz auch hier weiter steigend. Der umliegende Kreise Mainz-Bingen kommt auf 858.

Die hohen Zahlen haben allesamt mit der Ausbreitung der Omikron-Variante auch durch Reiserückkehrer zu tun. Sie gilt als noch ansteckender als die bisher dominierende Delta-Variante. Laut Virologin Sandra Ciesek ist wegen Omikron das Ansteckungsrisiko so hoch wie noch nie seit Beginn der Pandemie.

Die Hospitalisierungsindizenz stagniert nach einem Anstieg zum Ende der vergangenen Woche wieder. Sie ist außer der Belegung von Intensivbetten mit Covid-Kranken einer der beiden Richtwerte für die Corona-Politik und steht bei 3,84 nach 2,64 vor einer Woche geklettert. Sie spiegelt die binnen Wochenfrist von Kliniken aufgenommenen Corona-Kranken unter 100.000 Einwohnern. Eine gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz zieht seit Beginn der Pandemie regelmäßig mit Verzug von ein bis zwei Wochen mehr Covid-Patienten in Krankenhäusern nach sich. Das zeigt sich auch wieder auf den Normalstationen.

Mehr als 10.000 Neuinfektionen

4459 neue Fälle haben die hessischen Gesundheitsämter über Nacht gemeldet, nach 3342 vor einer Woche. Dabei ist der zu Wochenbeginn übliche Meldeverzug zu bedenken. Fünf Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind demnach hinzugekommen. Vor sieben Tagen hatte das Sozialministerium zwei weitere gemeldet. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 sind offiziell 8727 Menschen in Hessen an oder mit Covid-19 gestorben.

Die Hessen-Inzidenz beträgt knapp 937 nach gut 626 vor sieben Tagen. Der Durchschnitt im Bund beträgt 840. Für die Hotspots gelten weitere Schutzregeln wie Maskenpflicht an besonders belebten Orten in der Öffentlichkeit und ein Alkoholverbot an der frischen Luft. Nach fünf Tagen unterhalb der Grenze fällt die Region wieder aus der Regelung hinaus.