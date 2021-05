Corona-Pandemie in Hessen : Drei weitere Kreise sehen mehr Freiheiten entgegen

Im Hochtaunus und im Vogelsberg gehört die nächtliche Ausgangssperre seit Mittwoch der Geschichte an, in der Wetterau schon seit Montag. Nun blicken außer Darmstadt drei weitere Landkreise dem Ende dieser Einschränkung der Freiheit der Menschen entgegen. Die Bergstraße, Darmstadt-Dieburg und der Rheingau-Taunus liegen ebenfalls seit fünf Tagen unter der Inzidenzmarke 100, die eine nächtliche Ausgangssperre bedingt, sofern sie an drei Tagen in Folge übertroffen wird (siehe Kasten unten). Die Landesregierung hat gerade Lockerungen für Regionen beschlossen, in denen die Kennziffer an fünf Tagen in Folge unter 100 liegt. Dessen ungeachtet dürfen die Händler in Frankfurt von diesem Freitag an wieder „Click and Meet“ anbieten – im Kreis Gießen etwa ist das schon seit Mittwoch der Fall. Dabei war teils Kurioses zu beobachten. Händler freuen sich, endlich wieder Kundschaft bedienen zu können, wenn auch mit Einschränkungen.

Zu Himmelfahrt kommen auch mit Blick auf die einschlägigen Daten abermals recht erfreuliche Nachrichten zum Corona-Infektionsgeschehen in Hessen. Das Robert Koch-Institut meldet sowohl weniger neue Fälle als auch weniger weitere Tote im Zusammenhang mit der Pandemie als vor einer Woche. Die Inzidenz sinkt weiter, allerdings stehen für Hessen nach wie vor deutlich mehr binnen Wochenfrist verzeichnete Neuinfektionen in der Statistik als für den Durchschnitt im Bund. Und: Nur in Thüringen, Sachsen und Baden-Württemberg liegt die Kennziffer höher. Bei beiden Impfquoten liegt Hessen unter dem Mittelwert.

1439 neue positive PCR-Tests haben die Gesundheitsämter dem RKI gemeldet nach 1613 vor sieben Tagen. Seit Beginn der Pandemie haben sich offiziell 270.800 Menschen in dem zentral gelegenen Bundesland mit dem Coronavirus infiziert, das entspricht etwas mehr als vier Prozent der Landesbevölkerung. Rund 20.400 Infektionen gelten noch als aktiv, also als nicht ausgestanden. Das sind etwa 200 weniger als am Vortag. Allerdings schätzt das RKI die Zahlen nur, es erhebt sie nicht amtlich.

16 weitere Tote gibt es zu betrauern, nach 25 vor Wochenfrist. Alles in allem sind offiziell 7100 Menschen in Hessen bisher an oder mit Covid-19 gestorben, wie die Statistik des RKI zeigt.

Sieben Landkreise und die Stadt Darmstadt bewegen sich unter der Inzidenzmarke 100, wie das Corona-Bulletin des Sozialministeriums ausweist. Die niedrigste Kennziffer hat Darmstadt mit knapp 66 vor der Wetterau mit gut 69. Tabellenführer ist der Kreis Fulda mit gut 168 vor Offenbach (156) und Kassel (153,5).

Gut ein Drittel der Hessen mit erster Impfung

Bei der Erstimpfquote lässt Hessen nach einem Zwischenspurt mittlerweile ein gutes halbes Dutzend Länder hinter sich, darunter Schleswig-Holstein und den Nachbarn Thüringen. 34,1 Prozent der Menschen in Hessen haben laut RKI die erste vorbeugende Spritze gegen das Coronavirus bekommen. Das sind 2,145 Millionen. Der Durchschnitt im Bund beträgt 34,3 Prozent. Spitzenreiter ist jetzt das Saarland mit 38,7; Rheinland-Pfalz kommt auf 32,9. Auch bei den vollständig Geimpften hinkt Hessen dem Mittelwert im Bund hinterher. Hessen kommt auf 9,0 Prozent, das ist ein Prozentpunkt unter dem Durchschnitt.