Hessen-Inzidenz zweistellig : Darmstadt und Wiesbaden bei Inzidenz nun vor Frankfurt

Es ist ein Anstieg auf weiter niedrigem Niveau, aber mit der zentralen Corona-Kennziffer in Hessen geht es weiter aufwärts. Gleiches gilt für den Bund. Das Infektionsgeschehen belebt sich weiter, wie den Daten aus dem Robert Koch-Institut zu entnehmen ist. Hessen meldet mit Blick auf die binnen Wochenfrist unter 100.000 Einwohnern verzeichneten neuen Fälle erstmals seit dem 20. Juni einen zweistelligen Wert. Nur Bremen und Berlin kommen auf höhere Kennziffern. Die Neuinfektionen liegen um 35 Prozent über den vor sieben Tagen gemeldeten Fällen.

Die höchste Inzidenz in Hessen weist nun Darmstadt auf, dort hat es im Vergleich zum Vortag einen merklichen Anstieg gegeben. Außer Darmstadt führt das RKI nun auch Wiesbaden und weiterhin Frankfurt unter den zehn Städten und Kreisen mit den höchsten Kennziffern in ganz Deutschland. Der Main-Taunus-Kreis ist dagegen aus dieser Liste heraus gefallen. Die gute Nachricht: Der Kreis Hersfeld-Rotenburg ist nun binnen Wochenfrist ohne registrierte Neuinfektion.

Mehrere Sonder-Impfaktionen

Angesichts der im Bundesvergleich unterdurchschnittlichen hessischen Impfquote und der beachtlichen Zahl nicht wahrgenommener Termine in den 28 Impfzentren gibt es fortan eine landesweite Nachrückerliste. So können Kurzentschlossene innerhalb von maximal vier Tagen einen Impftermin mit einem mRNA-Impfstoff, also von BioNTech oder Moderna, erhalten. Anmeldung und Nachrückerliste sind zu finden unter www.impfterminservice.hessen.de. In Frankfurt ist eine weitere Sonder-Impfaktion in der Festhalle angelaufen. Interessierte müssen sich auch in diesem Fall online anmelden – den Link finden Sie hier. Im Main-Kinzig-Kreis ist an bestimmten Tagen ein Impfbus unterwegs. Die Ko-Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Hessen, Birgit Koch, hofft auf eine baldige Klärung der Impf-Strategie für Kinder und Jugendliche. Der Kreis Darmstadt-Dieburg impft erstmals Schülerinnen und Schüler.

Laut RKI haben die hessischen Gesundheitsämter über Nacht 152 neue bestätigte positive PCR-Tests gemeldet nach 112 vor einer Woche und 127 vor einem Monat. Seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres haben sich offiziell 292.135 Menschen in Hessen mit einer Variante des Coronavirus angesteckt. Das sind etwas weniger als fünf Prozent der Landesbevölkerung. Rund 1200 Infektionen gelten als noch aktiv, also als nicht überwunden. Dieser Wert ist seit Mittwoch unverändert.

Die Hessen-Inzidenz ist von 9,8 auf 10,5 gestiegen. In Darmstadt ist die Inzidenz von 17,5 auf 23,1 geklettert und in Wiesbaden von 15,4 auf 22,3. Das liegt aber auch an einem Virus-Ausbruch in einer Gruppe von jungen Touristen aus Spanien, die sich in einem Zeltlager in der Landeshauptstadt aufhalten. Frankfurt liegt nach einem minimalen Anstieg nun an dritter Stelle der Hessen-Rangliste.

Zwei weitere Tote im Zusammenhang mit der Pandemie hat das Berliner Institut verzeichnet. Alles in allem sind bisher 7563 Personen in Hessen an oder mit Covid-19 gestorben.

Auf den hessischen Intensivstationen lagen nach Daten des Divi-Registers 54 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung nach 68 vor einer Woche. 26 von ihnen mussten beatmet werden, sechs weniger als vor Wochenfrist. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

58 Prozent der Hessen mit erster Impfung

Bei beiden Impfquoten liegt das zentral gelegene Bundesland weiter unter dem Durchschnitt im Bund. Hessen hinkt im Vergleich zum Bund beim Impfen weiter etwas hinterher: 58,4 Prozent der Menschen in Hessen haben nach neuesten Daten eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Hessen liegt nun 0,8 Punkte unter dem Durchschnitt im Bund. Spitzenreiter ist Bremen mit 68,2 Prozent Erstgeimpften – Rheinland-Pfalz kommt auf 60,2.

Bei den vollständig Geimpften hinkt Hessen dem Mittelwert im Bund ebenso hinterher. Hessen kommt auf 43,8 Prozent und damit ebenso 0,8 Punkte unter dem Mittelwert, Rheinland-Pfalz weist 44,5 Prozent aus, das Saarland liegt hier mit 47,9 Prozentpunkten vorn. 3,67 Millionen Menschen in Hessen sind mindestens einmal geimpft, 2,76 Millionen haben bereits einen vollständigen Impfschutz.

Niedergelassene Mediziner nebst Personal haben bisher knapp 2,2 Millionen Impfungen verabreicht, wie die Kassenärztliche Vereinigung mitgeteilt hat. Seit Anfang April wird in Hessen auch in den Hausarztpraxen gegen Covid-19 geimpft, etwas später sind auch die Facharztpraxen und am 7. Juni die Betriebsärztinnen und -ärzte hinzugekommen.