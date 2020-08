Mittlerweile 12.500 Genesene : Abermals auffallend viele Neuinfektionen in Hessen

Es bleibt das Motto mit Blick auf den Anteil der Coronavirus-Neuinfektionen binnen Wochenfrist in Deutschland: Hessen vorn. Nach 70 neuen Fällen zu Wochenbeginn haben die hessischen Gesundheitsämter wieder dreistellige bestätigte Neuinfektionen gemeldet. Es sind 152 an der Zahl, wie auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts zu lesen ist. Sie entsprechen zwölf Prozent der neuen Covid-19-Fälle im Bund.

Das Gebiet zwischen der Grenze zu Niedersachsen und dem südlichen Odenwald bleibt somit stärker von der Pandemie betroffen, als es der Anteil von Hessen an der Gesamtbevölkerung nahelegt. Dieser Wert beträgt knapp acht Prozent. Als Grund für den Anstieg gelten zum einen Reiserückkehrer vor allem aus Albanien, dem Kosovo, Spanien und der Türkei. Dann stecken sich aber auch viele weiter im Inland an, etwa während privater Feiern. Einen solchen Fall gab es jüngst im Kreis Groß-Gerau wegen einer Hochzeit mit 160 Leuten und einer weiteren großen danach.

Die für Lockerungen wichtige sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, das die Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen, liegt in Hessen bei 17,1 nach 17,6 am Montag. Das ist der mit Abstand höchste Wert in der Republik. An zweiter Stelle folgt Baden-Württemberg mit 13,1. Bayern kommt auf 14, Rheinland-Pfalz auf zehn und Thüringen auf 2,7.

Erfreulich: Das für die Seuchenbekämpfung federführende Robert-Koch-Institut geht von mittlerweile 12.500 Genesenen aus. Das sind rund 100 mehr als am Montag. Demnach gibt es keinen weiteren Todesfall in Verbindung mit der Pandemie zu betrauern. Es bleibt offiziell bei 528 Corona-Opfern. Infolge dessen verbessert sich die statistische Relation zwischen Genesenen und Todesfällen weiter. Sie steigt auf den seit Anschwellen der Pandemie verzeichneten Spitzenwert von 23,7.

Mit Blick auf die Neuinfektionen ist zu sagen: Die absoluten Zahlen sind nicht so hoch. Für Frankfurt etwa stehen nun 2521 zu Buche nach 2500 am Vortag. Offenbach hat sieben neue Fälle gemeldet und der Main-Kinzig-Kreis mit Hanau 15. Hanau kam zuletzt auf eine Inzidenz von 60, Offenbach auf eine von 54,4.

Aber da jeder Infizierte eine Vielzahl von Gesunden anstecken und dies in einer Überforderung der Krankenhäuser münden kann, bleiben Vorsicht angesagt und die Gesichtsmaske, wie etwa der hessische Gesundheitsminister Kai Klose (Die Grünen) nicht müde wird zu sagen. Die Stadt Offenbach lässt Polizei und Stadtpolizei überprüfen, ob Nutzer von Bussen und Bahnen die Maske tragen und Patienten die verordnete Quarantäne einhalten.

Seit Beginn der Pandemie im März sind 14.809 Infektionen bestätigt worden. Abzüglich der Toten und Genesenen bleiben derzeit etwa 1780 als aktiv geltende Fälle, also nicht ausgestandene Infektionen. Nicht jeder Infizierte ist dabei offensichtlich krank oder gar in einem Krankenhaus; Letzteres trifft nur für eine kleine Minderheit zu. Allerdings geht aus von sogenannten asymptomatischen Virusträgern ein Risiko für ihr jeweiliges Umfeld aus.

Die Ausweitung der Corona-Tests erklärt zum Teil den Anstieg der bestätigten Neuinfektionen, aber eben nicht nur. Ein anderer Grund sind Reiserückkehrer, die sich das Virus am Urlaubsort eingefangen haben. Zu bedenken ist zudem, dass nicht jeder Infizierte auch Symptome aufweist oder offensichtlich krank ist.

Genesene nur geschätzt

Und: Wie das RKI der F.A.Z. weiter mitteilte, erhebt es Daten zur Zahl der Genesenen nicht offiziell. Die Erhebung sei auch nicht gesetzlich vorgesehen. „Allerdings kann man zumindest bei den Fällen, bei denen die meisten Angaben ermittelt wurden, die keine schweren Symptome hatten und die nicht in ein Krankenhaus eingewiesen wurden, davon ausgehen, dass sie spätestens nach 14 Tagen wieder genesen sind“, heißt es in Berlin. Das RKI schätze die Zahl der Genesenen.

Das Sozialministerium veröffentlicht täglich eine Übersicht der Corona-Entwicklung, aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten. Es bezieht sich dabei auf Zahlen des RKI. Bis vor einigen Tagen berücksichtigte es auch Daten des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Gießen, dem die Gesundheitsämter die jeweils neuen Fälle melden müssen. Um Einheitlichkeit herzustellen, nimmt das Ministerium nun nur noch die RKI-Angaben.