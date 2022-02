Forschung in Frankfurt : Hohe Sterblichkeit in Kliniken bei Leberzirrhose

Keine andere chronische Krankheit, die zu Einweisungen in Kliniken führt, hat in Deutschland eine so hohe Sterberate wie die Leberzirrhose. Das geht aus einer Studie der Frankfurter Universitätsmedizin hervor.

Die Wissenschaftler haben Datensätze des Statistischen Bundesamts für rund 250 Millionen Krankenhausaufnahmen in den Jahren 2005 bis 2018 ausgewertet. In 0,94 Prozent der Fälle wurde bei der Einweisung eine Leberzirrhose – meist als Begleiterkrankung – festgestellt.

Alkoholmissbrauch als Hauptursache

Zwar ist die Mortalitätsrate für dieses Leiden im Beobachtungszeitraum von 11,6 auf 9,5 Prozent gesunken. Sie lag aber immer noch über jener von Herzinsuffizienz (8,4 Prozent), Nierenversagen (6,4 Prozent) und chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (5,2 Prozent).

Trat die ­Zirrhose zusammen mit einer anderen Krankheit auf, erhöhte sich die Sterblichkeitsrate um das Zwei- bis Dreifache, am stärksten bei infektiösen Atemwegserkrankungen. Hauptursache für eine Leberzirrhose ist Alkoholmissbrauch.

