Chipmangel : „Streicheln Sie jeden Morgen Ihre Spülmaschine“

Der Fortschritt ist schuld. Oder sagen wir besser, das, was die Industrie uns als Fortschritt verkauft. Weil inzwischen auch Spülmaschinen mit Mikrochips ausgestattet sind, damit der Nutzer sie über die Smartphone-App an- und ausschalten kann, gibt es so gut wie keine Maschinen mehr zu kaufen. Denn seit Monaten übersteigt die weltweite Nachfrage an Microchips, sogenannten Halbleitern, das Angebot. Haushaltsgeräte-Hersteller müssen die Produktion kürzen oder stoppen. Zusagen für Liefertermine gibt es erst wieder in einem halben Jahr.

Mitunter behelfen sich die Hersteller auch mit Zwischenlösungen, so wie die Firma Bosch. Binnen weniger Stunden waren kürzlich die Geschirrspüler ausverkauft, die das Unternehmen behelfsmäßig ohne Chip auf den Markt geworfen hatte, berichten Vertreter der Branche.