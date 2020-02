Chinesischer Student : Der Heimflug ist abgesagt

Hao Jiang kommt aus China und studiert an der Goethe-Universität in Frankfurt. Mit Sorge sieht er, wie das Coronavirus grassiert. Doch statt in Panik zu verfallen, will er helfen.

Ende Februar wollte Hao Jiang in seine Heimat fliegen. Er stammt aus einer kleinen Stadt in der Provinz Jiangsu, nördlich von Shanghai; seit 2018 studiert er an der Uni Frankfurt Geographie und BWL. Der Besuch bei der Familie in China hat Jiang erst einmal verschoben – schuld ist das Coronavirus.

Mit seinen Eltern hat der Vierundzwanzigjährige regelmäßig Kontakt, von ihnen lässt er sich auf den neuesten Stand bringen. „Gerade erst habe ich gelesen, dass in meiner Heimat wieder zwei Fälle bestätigt wurden“, sagt Jiang. „Das macht viel Angst.“ Seinen Angehörigen geht es momentan gut. Trotzdem hat das Virus großen Einfluss auf ihren Alltag. Jiangs Vater ist Rettungssanitäter und hat nun „viel mehr Stress“, wie der Student erzählt. Damit die Bevölkerung so lange wie möglich zu Hause bleiben kann, wurden die Frühlingsfest-Feiertage bis zum 9. Februar verlängert. Versammlungen, Veranstaltungen und Treffen mit Freunden fallen aus. „Durch die Sozialen Medien sind meine Freunde gut informiert und achtsamer“, sagt Jiang. Die Jungen geben dann die Nachrichten über die Krankheit an die Älteren weiter. „Seit Wochen ist kaum ein anderes Thema wichtiger als die Vorbereitung auf das Virus.“