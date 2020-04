Interview mit Fraport-Chef : „Die Sehnsucht auf die Welt wächst“

An Deutschlands größtem Drehkreuz arbeiten rund 81.000 Menschen – viele zur Zeit in Kurzarbeit. Fraport-Chef Stefan Schulte berichtet im Interview über die Not der Mieter in den Terminals, wie er sich die Zeit nach der Krise vorstellt und warum er trotz allem zuversichtlich bleibt.

Eine Bahn und ein Terminal außer Betrieb, ein Minus von gut 97 Prozent bei den Passagieren im Vergleich zur Vorjahreswoche, im gesamten März ein Einbruch um 62 Prozent. Das Coronavirus hat auch den Frankfurter Flughafen im Würgegriff. Wie lange hält das Fraport, die Luftverkehrswirtschaft insgesamt noch aus?

Es ist schon sehr traurig, wenn man das sieht, wie leer die Terminals derzeit sind. Wie viele Mitarbeiter in Kurzarbeit sind. Es ist ein sehr harter Einschnitt, wenn Sie einen Flughafen ohne Umsatz, aber mit hohen Fixkosten fahren müssen. Das alles wird sich natürlich massiv auf unser Ergebnis in diesem Jahr auswirken. Aber wir als Fraport AG können das noch eine ganze Weile aushalten, wir haben genug Liquidität gesichert.

Lässt sich sagen, wie viel Fraport jede Woche des Shutdowns kosten wird?

Wir veröffentlichen diese Zahlen nicht auf Wochenbasis. Wenn Sie sich aber die Gewinn- und Verlustrechnung anschauen, dann sind die Kosten jetzt zwar etwas reduziert, weil viele Beschäftigte in Kurzarbeit sind. Aber die meisten Aufwendungen, Abschreibungen und die Zinslast laufen natürlich voll weiter. Der Flughafen muss außerdem betriebsbereit gehalten werden, auch das kostet. Es ist im Moment so, dass wir in einen herben Verlust hineinlaufen.

Sie haben am Flughafen ja schon Teile vorläufig stillgelegt. Ist es möglich, den Flughafen über das schon erreichte Maß hinaus noch weiter herunter zu fahren?

Man könnte das natürlich noch weiter reduzieren, aber das ist derzeit nicht geplant. Theoretisch könnten wir noch weiter heruntergehen auf nur eine Bahn, das würde vom Verkehrsaufkommen her reichen. Auch den Bereich B im Terminal 1 könnte man noch schließen, das machen wir aber nicht, denn es ist wichtig, dass wir bei den wenigen Flügen, die wir noch haben, die Abstandsregeln zwischen den Passagieren einhalten.

Neu

1 € FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Spezialangebot: Für Neukunden jetzt nur 1 € pro Woche für die kommenden vier Monate. Mehr erfahren

Wird es Personalabbau geben?

Es ist unser Ziel, durch Kurzarbeit unsere Arbeitsplätze zu sichern. Bei Fraport, der Lufthansa und in der gesamten Branche in Europa geht es nun in erster Linie um die Frage, wie man den Verkehr wieder hochfahren kann. Wir müssen vor allem der Politik überzeugend darlegen, dass wir in der Lage sind, die Abstandsregeln einzuhalten, dass wir alle Prozesse so organisieren können, dass das Ansteckungsrisiko für Flugreisende minimiert ist. Dazu gehört eben, die Abstandsregeln konsequent einzuhalten, hohe Hygieneanforderungen umzusetzen und über andere Maßnahmen nachzudenken, etwa den Schutz mit Masken. Das gilt vom Check-In über das Boarding bis ins Flugzeug hinein. Wir haben der Politik Vorschläge gemacht, wie solche sicheren Prozesse aussehen könnten. Wir werden als Luftfahrt sicher nicht gleich bei den ersten Lockerungen der Einschränkungen dabei sein. Aber wir sind überzeugt, dass der Flugverkehr notwendig ist, wenn es darum geht, eine Volkswirtschaft wieder anzufahren, um nicht zu tief in eine Rezession zu fallen. Es braucht dann auch einen funktionierenden Luftverkehr, sicher erst einmal auf einem stark reduzierten Level. Wir sind bereit, unseren Beitrag dazu zu leisten.

Es hat rund neun Jahre gedauert, von 2008 bis 2017, bis der Luftverkehr die Verluste durch die Finanzkrise voll kompensieren konnte, was die Verkehrszahlen betrifft. Muss man nun mit ähnlichen Zeiträumen rechnen?