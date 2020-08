Wegen „chaotischer Zustände“ : Waldsee in Langen wird gesperrt

Das Strandbad Langener Waldsee bleibt von Dienstag an bis auf weiteres geschlossen. Wie die Stadt am Montag mitteilte, reagiert sie damit auf „chaotische Zustände“, die am Wochenende entlang der zum See führenden B44 und in den angrenzenden Waldstücken geherrscht hatten. Autofahrer hätten die Straßenränder zugeparkt oder ihre Autos trotz Brandgefahr im Wald abgestellt. Am Freitag war es zu einem Feuer gekommen, als ein erhitzter Motor den trockenen Waldboden entzündet hatte.

Helmut Schwan Ressortleiter des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. F.A.Z.

Um ein Verkehrschaos zu vermeiden, hatte die Stadt Langen am vergangenen Wochenende den Hauptparkplatz des Bads und die Zufahrtsstraße zum See für den Autoverkehr geschlossen und dazu aufgerufen, das Strandbad nur zu Fuß oder mit dem Rad aufzusuchen. Zwar seien viele Besucher den Hinweisen von Polizei, Stadt und Bädermanagement gefolgt. Es habe aber leider einen „deutlichen Anteil von Unbelehrbaren“ gegeben, so Langens Bürgermeister Jan Werner.

Äußerst gefährliche Situationen durch Wildparker

Auf der B44 sei es außerdem durch Wildparker zu vielen äußerst gefährlichen Situationen gekommen, Rettungswege seien zum Teil nicht mehr befahrbar gewesen. Allein zwischen vergangenem Freitag und Sonntag habe die Polizei am See mehr als 300 Strafzettel ausgestellt.

In Frankfurt hat die Stadt unterdessen die Kontrollen im Landschaftsschutzgebiet Sossenheim/Nied entlang der Nidda verstärkt. Die Beschwerden der Anwohner über Vermüllung, Partys von Jugendlichen, Lärm, unzulässiges Baden in der Nidda und das Fahren mit Autos in diesem Areal hatten in den vergangenen Wochen zugenommen. Laut Ordnungsamt wurden dort von Freitag bis Sonntag bis zu 450 Personen angetroffen, von denen viele trotz Verbots an der Nidda-Landzunge badeten.