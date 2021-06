Chandon Garden Spritz : Ein eleganter Sommer-Aperitif

Aktualisiert am

Hochwertige Champagner wie Dom Pérignon und Ruinart, beste Weine wie Cloudy Bay und Château Cheval Blanc, edle Spirituosen wie Belvedere Wodka und Glenmorangie Whisky: Die Moët-Hennessy-Gruppe mit ihren zahlreichen Luxus-Marken ist gewissermaßen die Getränkeabteilung des weltweit größten Luxusgüter-Konzerns LVMH, sprich Moët Hennessy Louis Vuitton. Das Portefeuille des Hauses ist eine einzige Ansammlung großer, traditionsreicher Namen, viele gehören seit Jahrzehnten zu den Lieblingsstatussymbolen des internationalen Geld-Adels und Jetsets.

Die bekanntesten und verbreitetsten Produkte des Unternehmens sind wahrscheinlich die Champagner des mehr als 250 Jahre alten Hauses Moët & Chandon, die auch hierzulande in zahllosen Restaurants, Bars und Supermärkten das Champagner-Angebot anführen. Als separate Schaumwein-Gruppe ist aus dieser historischen Keimzelle vor etwa sechzig Jahren auch das Maison Chandon hervorgegangen, zu dem inzwischen sechs Weingüter in Argentinien, Kalifornien, Brasilien, Australien, China und Indien gehören. Auch Chandon ist Teil der Moët-Hennessy-Gruppe und zeichnet nun verantwortlich für einen neuen Drink, mit dem der Konzern weniger den Luxus- als vielmehr den Lifestyle-Markt in den Blick nimmt: „Garden Spritz“ heißt der Aperitif, der im argentinischen Chandon-Betrieb aus Schaumwein und Orangenbitterlikör kreiert wurde. Er soll vor allem jüngere Kunden ansprechen, die statt schicker Krawatten eher teure Sneaker tragen und weniger förmlich genießen wollen.