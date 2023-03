Aktualisiert am

Schwere Ausschreitungen in Neapel

Attacken von Eintracht-Fans : Schwere Ausschreitungen in Neapel

Vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen SSC Neapel und Eintracht Frankfurt kommt es in der Innenstadt von Neapel zu Randalen. Mindestens ein Polizeiauto brennt aus.

Brennendes Einsatzfahrzeug in Neapel Bild: EPA

Autos brannten, Feuerwerkskörper und Stühle flogen durch die Luft, und über der Innenstadt kreiste ein Polizei-Hubschrauber: Im Vorfeld des Achtelfinal-Rückspiels von Eintracht Frankfurt in der Champions League (21 Uhr/live im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und DAZN) ist es in Neapel zu schweren Ausschreitungen gekommen. Der Corriere dello Sport schrieb von einem „Guerillakrieg“ im Zentrum der süditalienischen Stadt.

Daniel Meuren Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.



Wie auf Videos zu sehen war, wurden Polizisten von vermummten Ultras und Hooligans mit Tischen und Stühlen beworfen. Mindestens ein Polizeiauto wurde in Brand gesteckt. Medienberichten zufolge attackierten die Anhänger des Fußballbundesligisten die Einsatzkräfte an zentralen Stellen in der Stadt. Zuvor waren einige Hundert Frankfurter gemeinsam durch die Stadt gezogen, dabei war es zunächst noch ruhig geblieben.

Nach einer letzten Entscheidung italienischer Gerichte genehmigten die Behörden zwar den Verkauf von Karten an Gästefans, diese hätten aber nicht den Wohnsitz Frankfurt haben dürfen. Die Eintracht lehnte diese Ungleichbehandlung der eigenen Fans indes ab und verzichtete auf die 2700 zustehenden Karten. Selbst die meisten Mitglieder der offiziellen Delegation wie auch Aufsichtsratschef Philipp Holzer und Vorstand Axel Hellmann blieben demnach in Frankfurt.

Eintracht-Fans halten Polizei auf Trab

Derweil reisten Hunderte Fans dennoch nach Neapel, manche sollen auch im Besitz von Karten sein, womöglich erworben durch Fans von Atalanta Bergamo, die eine Fanfreundschaft mit der Eintracht verbindet. Am Dienstagabend sollen rund 400 Anhänger am Bahnhof von Neapel angekommen sein, empfangen wurden sie erwartungsgemäß von ähnlich vielen Polizisten, wie Videos aus Neapel zeigen, die auf sozialen Plattformen kursieren.

Einige dieser Anhänger haben offenkundig in einem Hotel nicht weit vom Mannschaftshotel des Teams entfernt übernachtet, am Mittag sammelten sie sich in der Nähe des Hafens für einen gemeinsam Marsch zur Piazza del Gesú im historischen Zentrum von Neapel, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Begleitet wurden die Anhänger von Einsatzkräften der Polizei und der Carabinieri, über ihnen kreiste zudem ein Helikopter. Bei dem Marsch kam es zunächst zu keinen Zwischenfällen.

Die Behörden begründeten zuletzt ihre Entscheidung, Frankfurter Fans auszuschließen, damit, es drohten „Gefahren für den Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit“. Sie bezogen sich in ihrer Begründung auf Zusammenstöße rund ums Hinspiel in Frankfurt, wo Italiener von Frankfurtern attackiert wurden. Dennoch gab es vor dem Rückspiel große Bedenken, dass sich Gewalttäter in Neapel zusammenrotten könnten.

UEFA-Präsident will Regeln ändern

Die Entscheidung in Neapel sorgte auch außerhalb des Sports für Widerspruch: „Bei Hochrisikospielen sollte jede mögliche Sicherheitsmaßnahme sehr genau geprüft werden, bevor man als allerletzte Option alle Fans einer Mannschaft ausschließt", sagte Sportministerin Nancy Faeser (SPD). „Denn eine so einschneidende Maßnahme trägt womöglich nicht zur Deeskalation bei. Daher habe ich wenig Verständnis für diese Entscheidung."

Dario Minden von der Fan- und Förderabteilung der Eintracht wies sogar darauf hin, dass die Entscheidung nicht nur die Auswärtsfahrtkultur und die Magie des Europapokals zerstöre, sondern auch schwer zu kalkulierende Risiken berge. „Die Gefahrenlage ist durch die vermeintlichen Sicherheitsmaßnahmen größer geworden", sagte Minden dem Portal sportschau.de. „Das Sicherste ist immer, die Leute in einem Gästeblock zu haben. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet: Realistischerweise wird Neapel trotz aller Bemühungen keine Frankfurt-freie Zone sein.“

Erst kurz vor dem Spieltag hatte auch UEFA-Präsident Aleksander Ceferin seine Verwunderung zum Ausdruck gebracht und Konsequenzen angekündigt. „Wir müssen sagen, wenn so etwas passiert, wird dort nicht gespielt. Ganz einfach: Wir werden die Regeln ändern", sagte Ceferin dem ZDF.

Eintracht Frankfurt muss für das Verhalten seiner Fans auch in Deutschland Strafe zahlen. Der Europa-League-Sieger wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an diesem Mittwoch wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens der Fans zu einer Geldstrafe von 63 000 Euro verurteilt, wie der DFB mitteilte. Ein Drittel davon kann für „sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen“ aufgewendet werden.

Bestraft wurden die Vorfälle vom 13. November 2022, als ein Teil der Gäste-Fans beim Derby beim FSV Mainz 05 versuchte, durch Druck und unter Einsatz von körperlicher Gewalt die Einlasskontrollstelle des Gästeblocks zu stürmen. Zwei Ordner wurden bei der Aktion verletzt. Später zündeten die Anhänger 38 pyrotechnische Gegenstände. Die Hessen haben dem Urteil bereits zugestimmt.