Frankfurter CDU : Sex, Geld – oder lieber eine smarte Parkbank?

Die Frankfurter CDU gibt sich viel Mühe, um die Bürgerinnen und Bürger glücklich zu stimmen. Sogar neue Parkbänke wurden versprochen. Doch sehnen sich die Bürger in Wahrheit nicht nach etwas völlig anderem?

Was will der Mensch? Sex und Geld. Oder auch Geld und Sex. Die Reihenfolge hängt vom Temperament ab. Vielleicht auch von der Erziehung. Idealisten wollen etwas mehr, nämlich Liebe und Sinn. Fragte man die Menschen, würden sie sich in ihrer Mehrheit als Idealisten bezeichnen, denn sich selbst sieht man gerne idealistisch.

Hans Riebsamen Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Was machen die Politiker aus dieser Erkenntnis? Sex und Geld können sie nicht liefern, Liebe und Sinn schon gar nicht. Also verlegen sie sich aufs Machbare. Die Frankfurter CDU etwa hat vor zwei Jahren den Bürgern 1000 neue Sitzbänke versprochen. Diese sollen sogar ihre Wunschorte für solche öffentlichen Möbel nennen dürfen.

Aber Bank ist nicht gleich Bank. Liebespaare jüngeren Alters noch ohne eigene Wohnung wünschen sich Bänke an verschwiegenen Orten, die auch zum Liebesvollzug genutzt werden können. Ältere Semester hingegen sind eher durch Bänke zu beglücken, die für obdachlose Übernachtungsgäste zu hart und unbequem sind.

Parkbänke der Zukunft noch weit entfernt

Und was für Bänke wünschen sich die vielen technikaffinen Menschen, deren Leben sich zwischen Handy am Ohr und Laptop auf dem Schoß abspielt? Nein, für die hat die CDU mit ihren 1000 Bänken keine Lösung. Die wollen „smarte Parkbänke“, wie sie jetzt die Piraten – ja, die gibt es noch in Frankfurt – verlangen. Ihr Slogan lautet: „Bits und Bäume gehören zusammen.“

Womit gemeint ist, dass ein moderner Mensch im Grünen sich eine Parkbank mit einem unentgeltlichen W-Lan-Zugang, einer Lademöglichkeit für das Handy und einer Beleuchtung für laue Nächte wünscht. Natürlich benötigen solche Hightech-Sitz- und Liegemöbel auch einen Sonnenkollektor, auf dass der Strom klimafreundlich produziert wird.

Da hätte doch auch mal die CDU darauf kommen können. Denn was will der Mensch nach Sex und Geld? Richtig: an jedem Flecken auf der Welt W-Lan für gefahrlosen Internetverkehr.