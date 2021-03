CDU-Sozialpolitiker Zimmer : „Wir müssen die Mitte besetzen, nicht den rechten Rand“

Herr Zimmer, Sie haben ein Buch geschrieben, „Alte Werte in neuer Zeit“, als Sie noch nicht wussten, dass Sie von Ihrer Partei nicht noch einmal als Kandidat für den Bundestag aufgestellt werden. Es liest sich stellenweise dennoch wie ein politisches Testament. Was ist Ihre Botschaft?

Mir ging es darum, den Menschen in seinen vielfältigen Bezügen und das Gemeinwohl als Thema mal grundsätzlicher aufzugreifen: Jede Struktur der Gesellschaft muss so beschaffen sein, dass sie der einzelnen Person die optimale Entfaltungsmöglichkeit bietet. Als Abgeordneter hat man ja oft die Schere im Kopf: Bekomme ich dieses innerparteilich oder jenes in der Koalition durchgesetzt? Man unternimmt also eher kleine Schritte. Aber viele kleinere Schritte ergeben längere Wegstrecken. Politik muss auch darüber Auskunft geben, wo man grundsätzlich hin will. Politik ist nicht nur das kurzfristig Machbare, sondern auch die langfristige Perspektive, die sich aus dem Grundsätzlichen ergibt.