Beschimpfung im Internet : CDU-Politiker tritt wegen Sexismus ab

Nach zwei sexistischen Facebook-Einträgen ist CDU-Politiker Michael Stauder als Vorsitzender des Stadtbezirksverbands in Nieder-Eschbach zurückgetreten. Auch seinen Fraktionsvorsitz im Ortsbeirat 15 werde er in der nächsten Sitzung am Donnerstag niederlegen, sagte Stauder auf Anfrage. Der 55 Jahre alte Verwaltungswirt hatte über die Grünen-Politikerin Renate Künast geschrieben: „Mal zum Spaß: So wie die ,Frau’ aussieht, kann man(n) verstehen, dass Männer sich lieber dem ,warmen’ Lager zuwenden“.

Künast war in der vergangenen Woche in den Fokus gerückt, weil das Landgericht Berlin Beschimpfungen wie „Sondermüll“ oder „Stück Scheiße“ gegen die Politikerin als sachbezogene Kritik gewertet hatte. Außerdem ließ Stauder zu einem Foto, das eine Klimaaktivistin mit einem Schild und der Botschaft „Fickt lieber einander anstatt die Erde“ zeigt, wissen: „Zu dem feschen Mädel mit ihrer Aussage auf dem Plakat kommt mir dann so ein Gedanke...Na denn, büg Dich, Du Luder“.

Stauder sagte, er bitte um Entschuldigung. Was er zu Künast geschrieben habe, „gehört sich so nicht“. Bei der Aktivistin habe er „ein blödes Schild mit einer blöden Antwort“ versehen wollen. „Es war lustig gemeint und ging völlig daneben.“ Nun erlebe er selbst einen „Shitstorm“ in den sozialen Medien. Der CDU-Vorsitzende Jan Schneider sagte: „Er hat relativ schnell erkannt, dass er sich da total vergaloppiert hat.“ Der Rücktritt von allen Ämter sei „die sauberste Lösung“.