Nach Böhmermann-Video : CDU: Veröffentlichung der NSU-Akten eine „unrechtmäßige Offenlegung“

Die CDU empört sich, die Linke ist erfreut. Die Veröffentlichung der sogenannten NSU-Akten durch den Journalisten Jan Böhmermann im ZDF Magazin Royale hat im Hessischen Landtag gegensätzliche Reaktionen ausgelöst.

Die Unterlagen enthalten ungefähr zehn Jahre alte Prüfberichte des hessischen Verfassungsschutzes. Die Behörde hatte ihre eigenen Akten im Hinblick auf Bezüge zu den Verbrechen des nationalsozialistischen Untergrundes untersucht. Weil dessen Blutspur bis nach Kassel führt, stößt das Thema in Hessen nach wie vor auf besonderes Interesse.

Zum Ausdruck kam es beispielsweise, als rund 125 000 Bürger sich im vergangenen Jahr an den Petitionsausschuss des hessischen Landtages wandten und die Veröffentlichung der Unterlagen beantragten. Die Unterlagen sind den Abgeordneten des NSU-Untersuchungsausschusses bekannt. Aber nicht nur sie hatten Zugang. Auch die Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission für den Verfassungsschutz haben jederzeit Zugang zu den Akten.

Für jedermann im Internet zugänglich

Den Antrag, sie auch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, leitete der Petitionsausschusses an Innenminister Peter Beuth (CDU) weiter. Der lehnte ab, weil es sich um Verschlusssachen handele, die nach den Gesetzen nicht für jedermann zugänglich sein dürften. So werde verhindert, dass etwa Verfassungsfeinde sich die Informationen zunutze machen und Menschenleben gefährdet würden, erklärte der Minister im Sommer 2021.

Eine erste Sichtung des jetzt veröffentlichten, umfangreichen Materials deutet darauf hin, dass dem Verfassungsschutz eine Fülle von einzelnen Informationen zu rechten Aktivitäten in Hessen vorlag, er aber die Details nicht zu einem Gesamtbild zusammenfügte, wie es sich nach den Verbrechen darstellte.

Dass die Akten seit Freitag für jedermann im Internet zugänglich sind, löste auf dem Parteitag der Linken am Samstag Freude aus. „Endlich kann die Öffentlichkeit sich ein eigenes Bild davon machen, wie der sogenannte Verfassungsschutz über Jahre mit Hinweisen auf rechten Terror umgegangen ist“, erklärte der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Torsten Felstehausen. Es sei beschämend für die schwarzgrüne Landesregierung, dass die Akten erst durch den Einsatz investigativer Journalisten öffentlich geworden seien.

Die Linke habe die Berichte in den geheimen Akten gefunden und damals dafür gesorgt, dass sie zumindest teilweise schon in öffentlichen Sitzungen des Ausschusses thematisiert worden seien. Auch Zeugen seien damit schon konfrontiert worden. Der Bericht sei nicht etwa zum Schutz des Landes oder von Quellen geheim gehalten worden, „sondern weil er ein verheerendes Bild auf die Arbeit des Landesamts für Verfassungsschutz wirft“, so Felstehausen. Der Inlandsgeheimdienst schütze die Verfassung nicht, er gefährde sie. „Er gehört abgeschafft.“

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion sprach von einer „unrechtmäßigen Offenlegung der NSU-Akten“. Auch die Pressefreiheit habe ihre Grenzen. Diese habe Böhmermann überschritten. Es sei nicht auszuschließen, dass Extremisten durch die Verknüpfung dieser Informationen mit anderen Dokumenten Rückschlüsse auf Arbeitsweisen und Informanten der Sicherheitsbehörden ziehen könnten, erklärte Bellino. Dadurch könnten Menschenleben gefährdet und die Arbeit der Sicherheitsbehörden nachhaltig erschwert werden.

Die Akten ergäben für die Angehörigen der Opfer und andere Personen keinen neuen Erkenntnisgewinn, könnten aber großen Schaden anrichten, so Bellino. Es müsse geklärt werden, wie die als geheim eingestuften Unterlagen zu Böhmermann gelangt seien. Es sei „interessant, dass die Linken schon wenige Stunden nach Veröffentlichung bestätigen können, dass die Akten vollständig scheinen und inhaltsgleich transkribiert wurden“.