CDU in Hessen : Boris Rhein will den Wolf jagen

Voller Selbstvertrauen, geschlossen und strotzend vor Kraft ist die hessische CDU am Samstag in den Wahlkampf gestartet. Ministerpräsident Boris Rhein begeisterte die rund 300 Delegierten während des Parteitags im Darmstädter Kongresszentrum mit einer kämpferischen Rede, während der er sowohl den politischen Gegner scharf attackierte als auch zahlreiche konkrete Maßnahmen ankündigte. Rhein will ein eigenes Ministerium für die Landwirtschaft, die Jagd auf Wölfe ermöglichen, jungen Menschen und Familien mit dem Hessengeld den Kauf eines eigenen Zuhauses erleichtern und Frauen besser vor Gewalt schützen. Der 51-Jährige hatte offensichtlich den Nerv der Delegierten getroffen. Er wurde mit eindrucksvollen 100 Prozent der Stimmen als Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 8. Oktober nominiert.

Die fast einstündige Rede Rheins wurde immer wieder von lautem Jubel unterbrochen. Der Ministerpräsident bezeichnete die anstehende Wahl als Richtungsentscheidung für Hessen, aber auch für Deutschland. Es gehe um neues Vertrauen, eine neue Sicherheit und auch einen neuen Stil. „Nichts von all dem gibt es mit dieser Ampel“, kritisierte er die Bundesregierung, die für die schlechte Stimmung in Deutschland verantwortlich sei. Mit Blick auf die Umfrageergebnisse für die AfD gelte in Hessen: „Wer die AfD wählt, wacht mit der Ampel am nächsten Morgen auf.“

Grunderwerbsteuer und Fußfessel

Kritik äußerte Rhein auch am Länderfinanzausgleich. Hessen habe noch nie einen Euro erhalten, aber mittlerweile mehr als 60 Milliarden Euro überwiesen. Er forderte eine Reform des Länderfinanzausgleichs. Nehmerländer müssten mit den Geldern sparsamer haushalten. Diese seien kein Freifahrtschein für linke Wahlgeschenke.

Das Wahlprogramm der CDU mit dem Titel „Hessen weiter führen“ umfasst 33 zentrale Themen, die 165 Maßnahmen beinhalten. „Die wichtigste Bank Hessens ist die Schulbank“, sagte Rhein. Er kündigte an, dass es mit der CDU keine flächendeckende Einheitsschule geben werde, wie sie die SPD vorschlage und sprach sich für eine gleiche Wertigkeit von akademischer und handwerklicher Ausbildung aus. „Wenn der Master an der Uni kostenfrei ist, dann muss das auch für die Meisterausbildung gelten“, so Rhein.

Der Ministerpräsident will die Grunderwerbssteuer reformiert sehen, damit die Länder Freibeträge schaffen könnten. Weil der Bund damit jedoch zögere, will Rhein im Falle des Wahlsiegs ein sogenanntes Hessengeld einführen. Die Unterstützung soll 10.000 Euro pro Erwerber und 5000 Euro für jedes Kind betragen, wenn das erste selbst genutzte Eigentum erworben wird. „Wir helfen, den Traum vom Eigenheim zu erfüllen“, stellte Rhein klar.

Süffisanz gegenüber der SPD

Der Ministerpräsident kündigte weiter an, die Sicherheit von Frauen erhöhen zu wollen. In diesem Zusammenhang nannte Rhein mehr Videoüberwachung und ein deutlich härteres Vorgehen gegen Frauenschläger als Vorhaben. „Die einzige richtige Antwort auf Frauenschläger ist die Fußfessel“, sagte Rhein. Auch gegen Täter im Internet will er schärfer vorgehen: „Es ist unerträglich, wenn Ermittlungen gegen Kinderpornographie scheitern, weil IP-Adressen zur Identifizierung der Täter nicht mehr verfügbar sind.“ Der europäische Gerichtshof habe vor neun Monaten den Weg für die Speicherung der IP-Adressen geebnet. „Die Bundesregierung muss jetzt handeln, was muss denn noch passieren“, forderte Rhein und ergänzte: „Kinderschänder haben kein Recht auf Privatsphäre.“

Deutlich auf Konfrontation zu den Grünen geht Rhein mit seiner Forderung zum Wolf, dessen Population in den vergangenen Jahren zugenommen hat. „Der Wolf ist ein beeindruckendes Tier, aber nicht in der Nähe unserer Herden und Häuser“, stellte Rhein klar und forderte, den Wolf jetzt zu jagen, statt es später zu bereuen. Er möchte, dass der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen wird und kündigte an, eine Initiative auf europäischer Ebene zur Lockerung des Schutzstatus starten zu wollen. Um die Landwirtschaft aufzuwerten, soll es künftig ein eigenes Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Weinbau und Jagen geben.