„Neue Dimension“ in Awo-Affäre : CDU spricht Warnung an Feldmann aus

Die CDU sieht den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann im Finanzskandal der Arbeiterwohlfahrt (Awo) „in großer Erklärungsnot“. Feldmann müsse sich dazu äußern, ob die Awo von seinem Büro angewiesen worden sei, keine Auskünfte über das Beschäftigungsverhältnis seiner Frau Zübeyde Feldmann an die Öffentlichkeit zu geben. Laut einem internen Protokoll, das der F.A.Z. vorliegt, gab es hierzu eine „klare Order vom Römer“ an die Awo-Führung.

„Wenn aus dem OB-Büro heraus wirklich Anweisungen an die Awo erteilt worden sind, dann bekommt OB Peter Feldmann jetzt ernste Probleme“, sagte CDU-Fraktionschef Nils Kößler. Der Oberbürgermeister habe mit widersprüchlichen Aussagen und dem Versuch, die Affäre auszusitzen, das Ansehen des Amts stark beschädigt. Die BFF-Fraktion bekräftigte ihre Forderung nach einem Rücktritt Feldmanns. Die angebliche „Order“ zeige, wie eng Rathaus und Awo verwoben seien. Wenn der Verband Wünsche des Oberbürgermeisters „wie eine Dienstanweisung“ befolge, dann verleihe das der Tatsache, dass Feldmann Frau bei der Awo ein überhöhtes Gehalt bekommen hatte, „eine völlig neue Dimension“.

Die Awo bestätigte, dass Zübeyde Feldmann zu viel erhaltenes Gehalt zurückzahlen will. Die Awo habe einen „Netto-Differenzbetrag“ ermittelt, sagte ein Sprecher, der sich zur Berechnung nicht genauer äußern wollte und von einem „knapp vierstelligen Betrag“ sprach. Feldmanns Ehefrau hatte nur drei Monate als Kita-Leiterin gearbeitet, war dann in Elternzeit gegangen, hatte ihren Dienstwagen aber behalten. Den Vorteil daraus will sie getrennt erstatten.

Der Awo-Bezirksverband Hessen-Süd teilte mit, die „Task-Force“ unter Leitung der früheren Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin habe die Arbeit aufgenommen. Es gehe darum, „die notwendigen Konsequenzen zu ziehen, um den guten Ruf der Awo wiederherzustellen und den Verband insgesamt zukunftsfest aufzustellen“. Däubler-Gmelin sagte, sie wolle so bald wie möglich einen ersten Bericht vorlegen. Unterdessen weist die Frankfurter Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU) Vorwürfe zurück, sie habe in der Affäre zu zögerlich agiert und versucht, die Vorgänge zu verheimlichen: „Ich habe Schaden von der Stadt Frankfurt abgewendet.“