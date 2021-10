Frankfurter Start-up : Zehn Millionen Dollar für Cannabis-Pionier mit Vergangenheit

Er müsse gerade elf Jahre alt gewesen sein, erzählt Niklas Kouparanis, da habe er schon seinen ersten Deal abgeschlossen. Auf dem Schulhof in Wiesbaden sei das gewesen, und bei der Ware handelte es sich um Pokémon-Sammelkarten. Um Geld sei es ihm dabei aber gar nicht gegangen, sagt er heute. „Es ging nur um den Erfolg.“

Falk Heunemann Wirtschaftsredakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

20 Jahre später bezeichnet sich Kouparanis als Seriengründer, nun dealt er mit Produkten, die für den freien Verkauf verboten sind: verschreibungspflichtiges Medizinalcannabis. Und um Geld geht es ihm, er ist ja nun älter, nun auch: 15 Millionen Euro, erwähnt er zum Beispiel, habe vor zwei Jahren sein erster „Exit“ eingebracht, sein erster Firmenverkauf nach nur zwölf Monaten. Und gerade habe er zehn Millionen US-Dollar für sein neues Start-up Bloomwell Group von amerikanischen Investoren erhalten. Der Name selbst ist ein sogenanntes Kofferwort aus Bloom (englisch für Blüte) und dem Wunsch „Be well“. Wie viele Unternehmensanteile er an die Geldgeber abgeben musste und wie viel dadurch das Start-up wert wäre, das jedoch mag er nicht verraten. „Das kommunizieren wir nicht.“

Neuer Name für alte Konstruktion

Dass ein Frankfurter Start-up, das unter dem Namen Bloomwell Group erst seit drei Monaten im Handelsregister eingetragen ist, eine Millionensumme von Geldgebern aus New York bekommt, erscheint merkwürdig. Doch erstens ist der Markt lukrativ: Auf eine Million Patienten wird das Kundenpotential für Medizinalcannabis in Studien geschätzt. Der Blütenabsatz hat sich seit der Legalisierung in Deutschland 2017 versiebenfacht, auf rund zwölf Tonnen im Jahr, und er dürfte trotz starker Regulierung weiter kräftig wachsen.

Und zweitens ist das Unternehmen gar nicht so jung. Bis Juli hieß es noch Algea Health. Dabei handelte es sich um eine im Juni 2020 gegründete Holding, deren Hauptbestandteil das Frankfurter Start-up Algea Care ist. Algea Care wiederum will mit telemedizinischer Beratung den Zugang für Patienten zu Medizinalcannabis erleichtern. Sie müssen nur für ein Erstgespräch in eine Partnerpraxis, alles weitere können sie mit Fachärzten virtuell besprechen, für 100 bis 140 Euro pro Termin. In 15 Städten hat Algea Care inzwischen entsprechende Partnerpraxen.

Als Algea Care und Algea Health loslegten, stellten sich noch der Frankfurter Radiologe Julian Wichmann sowie die Marketingexpertin Anna-Sophia Kouparanis – Niklas‘ Schwester – der Öffentlichkeit als Gründer vor. Doch seit dem 20. Juli ist Niklas Kouparanis im Handelsregister als neuer und alleiniger Chef der Holding registriert, die zudem in Bloomwell Group umbenannt wurde. Er sei einst der „Initiator“ des ganzen Projekts und von Anfang an dabei gewesen, sagt Kouparanis heute. Dass er jetzt erst öffentlich auftrete, liege an einer „Transition-Phase“, die er mit Farmako, seinem früheren Unternehmen, vereinbart habe.