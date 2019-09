Frankfurter Café : Frau Gruber macht dicht

Frau Gruber steht, wo sie früher jeden Tag stand. Sie steht, wo sie Kuchen auf Teller befördert hat oder Kaffeetassen abgestellt. Jetzt ist da nichts. Die Theke der Konditorei im Frankfurter Westend ist weg. Das Café Gruber ist leer, keine Stühle, keine Tische, keine Kunden und kein Kuchen mehr.

Gisela Gruber ist jahrelang in den Räumen an der Feuerbachstraße hin und her gelaufen, von der Backstube in den Verkaufsraum, von einem Tisch zum anderen. Jetzt steht die Vierundfünfzigjährige etwas verloren da. Sie verlagert ihr Gewicht von einem Bein aufs andere. Sie bewegt sich langsam, schaut sich vorsichtig um. An der Wand des Cafés blühen die Blumen auf der Tapete, rosé, weiß und hellgrün. An der hinteren Wand roher Backstein. Kabel ragen heraus, die Wandleuchter baumeln an den Kabeln. Schon Gisela Grubers Vater und ihr Großvater und dessen Vater waren Konditoren in Frankfurt. Die Café-Konditorei Gruber hat eine lange Geschichte. Die musste Gisela Gruber jetzt beenden. Weil sie krank ist. Am 25. Juni, einem Dienstag, hat sie zum letzten Mal die Rolläden des Cafés hochgezogen und die Torten in die Auslage gestellt. Am Mittwoch fing sie an, alles auszuräumen.

Kindheit in der Konditorei

Wie jeden Morgen hat Gisela Gruber auch vor ihrem letzten Tag im Café Beweglichkeitsübungen gemacht, um danach ihr Pensum bewältigen zu können. Sie hat Rheuma, seitdem sie ein Kind war. „Zum Schluss habe ich mich nur noch gequält“, sagt sie. Jahrelang hatte sie bei der Arbeit Schmerzen. Trotzdem war sie jeden Morgen da.

Schon als sie vier Jahre alt war, stellte ihr Vater ihr einen Hocker neben die Arbeitsplatte. Sie setzte Nüsse auf die Pralinen. Eine Praline nach der anderen. „Garnieren konnte ich da noch nicht“, sagt sie. Ihre ganze Kindheit hat sie in der Konditorei verbracht. Ihr Laufstall stand draußen vor dem Schaufenster. Weihnachten, Geburtstage, immer wurde im Café gefeiert, nicht nur mit der Familie, auch zusammen mit Kunden. „Das war unser Wohnzimmer.“

Sie geht in eine Ecke und bückt sich, zeigt auf einen Rest Tapete. „Früher hatten wir eine Vogeltapete.“ Die grauen Schwingen der Vögel und goldene Äste, auf denen die Vögel saßen, sind noch zu erkennen. Die Tapete erinnere sie an ihre Kindheit. Während die Welt draußen sich veränderte, blieb das Café so wie es war. Wenn ein Kind auf die Toilette ging, konnte Frau Gruber wetten, dass es nach ein paar Minuten zurückkam und seine Mutter fragt: „Mama, wo muss ich drücken?“ Zum Spülen musste man hier noch an einer Schnur ziehen. „Auch das war Teil von uns, wir haben uns nicht verstellt“, sagt sie. Wer ins Café kam, begab sich auf eine Zeitreise.

Fortführung der Familientradition

1890 wurde Giselas Urgroßvater Carl Gruber Chefpatissier im Palmengarten, 16 Jahre später eröffnete er die erste Fach- und Dekorschule für Konditorei. Im selben Jahr eröffnete er eine Konditorei an der Schloßstraße in Frankfurt-Bockenheim. Gisela Gruber hat bis zuletzt mit dem Buch ihres Urgroßvaters „Die Konditorei in Wort und Bild“ gearbeitet. Großvater Otto eröffnete weitere Konditoreien im Frankfurt, die während des Zweiten Weltkriegs mehrfach zerstört wurden und wieder aufgebaut werden mussten.

„Mein Großvater war immer sehr ernst, aber mein Vater hatte den Schalk im Nacken“, sagt Gruber. 1957 wurde das Café an der Feuerbachstraße aufgemacht, das vor ihr der Großvater führte und später ihr Vater. Beinahe 20 Jahre hat Gisela Gruber die Konditorei geleitet. Sie reihte sich ein, führte die Familientradition fort. Bei ihrer Prüfung zur Konditoreifachverkäuferin wurde sie Hessensiegerin. Ihr Großvater habe nicht verstehen können, warum sie überhaupt eine Ausbildung gemacht habe. Für ihn stand fest, dass Gisela in der familieneigenen Konditorei arbeiten würde.