Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen in einem bundesweit geführten Verfahren sieben mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) festgenommen. Es wurden mehr als 19 Objekte der Hauptbeschuldigten durchsucht – mehr als 90 weitere Objekte durchsuchten die Ermittler in Berlin, Bayern, Bremen, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Das teilte die Behörde am Mittwochmorgen mit. Es sei dabei um ein Finanzierungsnetzwerk des IS gegangen.

Katharina Iskandar Verantwortliche Redakteurin für das Ressort „Rhein-Main“ der Sonntagszeitung. Folgen Ich folge Xenia Reinfels Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung Folgen Ich folge

Vier der Festnahmen erfolgten den Angaben zufolge in Nordrhein-Westfalen, je eine weitere in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bremen. Den Männern und Frauen werde Unterstützung einer terroristischen Vereinigung zur Last gelegt. Am Mittwoch und Donnerstag sollen die Beschuldigten dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden.

Die Behörden bestätigten Informationen der F.A.Z., wonach es in dem Verfahren um ein international agierendes Spendennetzwerk geht, das mindestens 65.000 Euro für die Terrororganisation gesammelt haben soll. Über diese wurden in der Folge die gesammelten Geldbeträge an IS-Mitglieder in Syrien oder an von dort benannte Mittelspersonen transferiert. Die Zahlungen dienten offenbar dazu, den IS zu stärken. Die Gelder wurden insbesondere zur Verbesserung der Versorgungslage von in den nordsyrischen Lagern Al-Hol und Roj inhaftierten Angehörigen der Vereinigung genutzt. Teilweise wurde den Inhaftierten mit den Geldern die Flucht oder Schleusung aus den Lagern ermöglicht.

Mittelsmänner aus Hessen

Wie die hessische Generalstaatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt in Wiesbaden ergänzten, wurden in Hessen die Wohnungen von insgesamt 14 Beschuldigten durchsucht. Die Objekte befanden sich unter anderem in Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden, Darmstadt und Kassel. Die Beschuldigten sind zwischen 20 und 44 Jahre alt. Sie haben die algerische, italienische, türkische, österreichische, irakische, marokkanische und deutsche Staatsangehörigkeit.

Einem 34 Jahre alten Mann aus Darmstadt wird zur Last gelegt, innerhalb des Spendennetzwerks als Mittelsmann tätig gewesen zu sein. „Der Beschuldigte soll Spendengelder entgegengenommen und unter Einschaltung einer weiteren Person an ein mutmaßliches IS-Mitglied in Syrien weitergeleitet haben“, wie die Behörde mitteilte. Zu diesem Zweck soll der Beschuldigte im September 2020 ein Konto bei einem Onlinebezahldienst eingerichtet und für Spendenaufrufe des Netzwerks zur Verfügung gestellt haben.

Die weiteren Beschuldigten stehen im Verdacht, in den Jahren 2020 bis 2022 mehrfach Geldbeträge an Personen aus der Zwischenebene des Spendennetzwerks überwiesen zu haben, wobei ihnen bewusst gewesen sei, dass das Geld an den IS weitergeleitet würde. Insgesamt soll ein Betrag von rund 16.000 Euro an den IS geflossen sein.

Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten zahlreiche Beweismittel sicher, wie die hessische Generalstaatsanwaltschaft weiter mitteilte. Insbesondere schriftliche Unterlagen, Datenträger, Kommunikationsmittel, Bargeld, Krypto-Wallets und Waffen. Dem Vernehmen nach sollen die Beschuldigten seit Längerem schon namhafte Akteure in der islamistischen Szene sein.

Die Sicherheitsbehörden beobachten schon seit einiger Zeit wieder ein Erstarken der islamistischen Szene. Erst vor zwei Monaten warnte der hessische Verfassungsschutzpräsident Bernd Neumann im Interview mit der F.A.Z., der Islamismus sei derzeit die größte Gefahr nach dem Rechtsextremismus. „Das, was wir in den vergangenen zwei, drei Jahren erlebt ha­ben, war so etwas wie eine trügerische Ruhe.“

„Verstärkte Agitation“

Der Verfassungsschutz stelle seit Ende des vergangenen Jahres „eine verstärkte Agitation fest, insbesondere was Missionierungsaktivitäten von Islamisten anbelangt“. Auf den ersten Blick erscheine das Auftreten hiesiger Islamisten als gewaltlos. „Aber diese Missionierung kann letztlich den Nährboden bereiten für gewaltorientierte Dschiha­disten.“ Islamisten versuchten, über die virtuelle Welt Anhänger zu gewinnen. „Das sind mitunter sehr gut gemachte, auch mehrsprachige Auftritte in verschiedenen Kanälen des Internets, die be­sonders jüngere Menschen ansprechen sollen. Was uns daran so beunruhigt, ist, dass den Extremisten offenbar immer wieder Anwerbungen gelingen. Wir stellen insbesondere bei jüngeren Islamisten fest, dass tatsächlich eine Radikalisierung über das Internet stattgefunden hat“, sagte Neumann weiter.

Mehr zum Thema 1/

Erst Anfang März hatten hessische Ermittler einen 18 Jahre alten Mann aus dem Hochtaunuskreis festgenommen, der einen Terroranschlag in Frankfurt geplant haben soll. Demnach habe er im Netz nach „unkonventionellen Sprengvorrichtungen“ gesucht und sich eine „lange Stichwaffe“ besorgt. In seiner Wohnungen fand die Polizei schließlich Bilder mit Bezug zum „Islamischen Staat“. Als der Achtzehnjährige in den Irak reisen wollte, um sich dem IS anzuschließen, wurde er festgenommen.

Zu einer mutmaßlich islamistisch motivierten Gewalttat kam es vor einigen Wochen in Duisburg. Ein Syrer steht im Verdacht, in der Nacht zum Ostersonntag einem 35 Jahre alten Mann eine erhebliche Zahl an Stich- und Schnittverletzungen zugefügt zu haben. Er starb an den Verletzungen. Anschließend griff er in einem Fitnessstudio vier weitere Männer mit einer Hieb- und Stichwaffe an und verletzte sie schwer. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen.