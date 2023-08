Olaf Scholz in Hessen : Kommt ein Kanzler in die Schreinerei

Es klingt wie das, was man der Fee im Märchen sagen würde, die einem drei Wünsche freistellt. Vielleicht nicht an erster und zweiter Stelle. Und nur, wenn einem die Interessen des eigenen Berufsstands besonders am Herzen liegen. Aber dann könnte einem der Wunsch in den Sinn kommen: dem Bundeskanzler einmal persönlich sagen, wo einen der Schuh drückt.

Bernhard Biener Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung

Wolfgang Kramwinkel, Geschäftsführer der gleichnamigen Schreinerei in Mühlheim am Main, hat dazu an diesem Freitag schon zum zweiten Mal Gelegenheit. Auf der Sommertour von Olaf Scholz (SPD) durch Hessen, die am frühen Morgen im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden begonnen hat, ist sein Betrieb im Gewerbegebiet von Mühlheim am Main die vierte Station.

Dass es dazu gekommen ist, hat mit dem ersten Zusammentreffen der beiden zu tun. Im Bundestagswahlkampf 2021 saß Kramwinkel bei einer „Klartext“-Sendung des ZDF als Gast im Publikum und warnte den damaligen Finanzminister vor Steuererhöhungen, die den mittelständischen Betrieben das Geld für Investitionen nähmen. Der Schreiner- und Tischlermeister ergriff die Gelegenheit und lud den damaligen Vizekanzler ein, sich nach der Wahl bei einem Besuch in Mühlheim ein eigenes Bild zu machen. Scholz nahm an.

„Wir haben Mitarbeitermangel“

Bis es dann wirklich so weit war, musste Kramwinkel schon noch ein bisschen nachbohren. Beim Hessenfest in der Landesvertretung in Berlin, zu dem er als Arbeitgeberpräsident des hessischen Handwerks eingeladen war, sprach er einen SPD-Landtagsabgeordneten an. Durch seine Funktion kennt Kramwinkel auch die hessische SPD-Vorsitzende Nancy Faeser, Bundesinnenministerin und Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Oktober. Sie ist natürlich dabei, als Scholz durch das Rhein-Main-Gebiet tourt. Ob er damit nicht für Faeser Wahlkampf mache, wird Kramwinkel gefragt, als alle noch auf die prominenten Gäste warten. „Das sehe ich ganz entspannt“, sagt er. Dass der Kanzler kommt, ist ihm wichtiger. „Darauf bin ich schon stolz.“

Dann ist es so weit, die schwarzen Limousinen rollen vor. Zeit für die Begrüßung und ein erstes Gruppenbild. Kramwinkel winkt seine Familie herbei. Außer seiner Frau Monika auch Sohn Florian, der schon mit ihm die Geschäfte führt, und die ebenfalls in den Betrieb eingestiegene Tochter Alexandra. Das Thema Nachfolgeregelung ist keines, das den Schreiner drückt. Anschließend ist Betriebsbesichtigung. Was Scholz über das Thema Zuschnitt, Kantenmaschine und CNC erklärt bekommt, ist angesichts der lauten Absaugvorrichtungen nicht zu verstehen. Hinterher wird der Bundeskanzler sagen, dass ihn das Handwerk nicht nur mit Präzision und Fleiß beeindruckt. Sondern auch durch die technischen Innovationen. „Das Handwerk steht für Modernität“, sagt Scholz.

Kramwinkel kann zeigen, dass er damals in der Fernsehsendung keine leeren Worte über Investitionen gemacht hat. Dafür stehen die Maschinen, aber auch der neue viergeschossige Anbau für eine Ausstellung, Sozialräume der Mitarbeiter und Büros, der noch eingerüstet ist. 50 Mitarbeiter hat die Schreinerei, die maßgefertigte Möbel und Küchen herstellt, eine Türenabteilung hat und außer Wohnhäusern auch gewerbliche Objekte ausstattet. Im Hochhaus-Ensemble „Four Frankfurt“ macht Kramwinkel in einigen Stockwerken den Innenausbau.

Schon bei der Begrüßung und noch einmal nach der Besichtigung spricht der Seniorchef sein wichtigstes Thema an. „Wir haben Mitarbeitermangel, nicht nur bei den Fachkräften.“ Die Berufsorientierung hält er für wichtig. „Auch im Handwerk kann man Karriere machen.“ Kramwinkel hat Kollegen eingeladen: Kreishandwerksmeister Dennis Kern kann als Installateur- und Heizungsbaumeister etwas zu den Folgen des Gebäudeenergiegesetzes sagen. Außerdem den Landesinnungsmeister des Bäckerhandwerks, Andreas Schmitt, der mit den gestiegenen Energiepreisen zurechtkommen muss. Beim Gespräch der Belegschaft mit dem Bundeskanzler müssen die Journalisten draußen warten.

„Verunsicherung durch die Bundesregierung“

Worauf es ihm noch ankommt, gibt Kramwinkel, der keiner Partei angehört und nach eigenen Worten „gerne mit allen redet“, hinterher zu Protokoll. „Wir wissen einfach nicht, wo es hinläuft, die Verunsicherung durch die Bundesregierung ist zu groß.“ So lange hielten sich die Kunden mit Aufträgen zurück.

Dass sich Scholz so lange Zeit genommen hat, freut ihn allerdings. Und als nach dem Kanzler Innenministerin Faeser spricht, die Ausbildungsleistung lobt und sagt, man müsse mehr für das Handwerk tun und die Berufsorientierung in die Schulen bekommen, könnte das der Seniorchef sofort unterschreiben.

Dann drängt für den Bundeskanzler die Zeit. In Frankfurt wartet der nächste Termin, ein Bürgergespräch im Gewerkschaftshaus. Auch dann ist der Tag in Hessen für ihn nicht zu Ende. Scholz muss auf dem Frankfurter Lohrberg ein weiteres Versprechen einlösen und ist in der Talkshow „Bembel & Gebabbel“ zu Gast.